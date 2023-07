Rodrigo Lara y Jorge Enrique Robledo, ¿aceptarán polémica propuesta de Gustavo Bolívar?

Ni Robledo ni Lara han respondido la propuesta de Bolívar. Sin embargo, lo más probable es que el candidato de Dignidad no decida medirse. Al fin y al cabo, esta encuesta podría conducir, eventualmente, a una posible unión, tal como lo plantea Bolívar, y él no está dispuesto a acercarse al gobierno del presidente Gustavo Petro.

El propio Carlos Carrillo, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, le dijo a SEMANA “que puedo decir una cosa de manera categórica, creo que Gustavo Bolívar es una persona que quiere el cambio para Colombia, él cree en el proyecto del Pacto Histórico, defiende con lealtad y verdadero cariño al presidente Gustavo Petro y quiere participar en estas elecciones, pero participar no solo es lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, él es una figura nacional que podría apoyar candidatos en Nariño, Cesar, Cauca, Guajira, entre otros. Si usted me pregunta por certezas le digo que él quiere seguir construyendo el Pacto Histórico y defender las reformas del cambio de Gustavo Petro. Yo siento ―lo digo por lo que él me ha dicho―, no lo veo con el ánimo y el ímpetu de buscar la Alcaldía de Bogotá que, además, todos sabemos que no es un camino pavimentado al éxito. Esta es una campaña difícil, dura, que estará llena de complejidades, ataques y mentiras”.