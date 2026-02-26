Político

Rodrigo Romero, de Alianza Verde, lanzó pulla a Armando Benedetti y respaldó a la Registraduría para las elecciones

El codirector del partido aseguró que confía plenamente en cómo se está adelantando el proceso.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 9:46 p. m.
Rodrigo Romero, de Alianza Verde, y Armando Benedetti.
Rodrigo Romero, de Alianza Verde, y Armando Benedetti. Foto: Foto 1: API / Foto: Suministrada

Rodrigo Romero, codirector del partido Alianza Verde, habló sobre el supuesto riesgo que hay de cara a las elecciones y le lanzó una dura pulla al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El político sostuvo que el verdadero peligro que existe en los comicios es la desinformación y puso de ejemplo cómo, según él, hoy en día las personas de municipios lejanos están creyendo que las elecciones no se pueden hacer.

“La desinformación viene del Gobierno, de las entidades centrales. Uno no concibe cómo personas que han sido elegidas toda la vida así, hoy se les apareció el trauma del fraude. A mí me parece que el delito es la desinformación”, señaló.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN DIEGO CANO

Romero cuestionó que haya un informe del ministro preguntando temas que, de acuerdo con él, se pueden tocar en medio de una reunión. “Las traemos acá para que la prensa las registre, pero deberían resolverse internamente”, comentó.

El codirector fue claro al advertir que confía plenamente en el proceso y le dio un espaldarazo a la Registraduría. “Hoy no podemos seguir en ese juego de que si una decisión de una institución no me gusta a mí, de inmediato me voy en contra de ella”, expresó.

Benedetti reveló las preguntas que el Gobierno Petro envió al registrador Hernán Penagos por las elecciones

“Eso es lo que está poniendo en riesgo las elecciones, ya que eso es lo que está recibiendo el ciudadano. (...) Ese es el primer delito que está sucediendo: la desinformación”, añadió.

Otro tema que puede llegar a poner en riesgo los comicios, según el militante del partido verde, es el accionar de los grupos armados, ya que desde su punto de vista está más que claro que hay regiones en las que se va a constreñir directamente.

Por todo esto, destacó que se necesita un apoyo directo hacia la Registraduría y el registrador Hernán Penagos, especialmente por el esfuerzo que está haciendo para que las elecciones se puedan desarrollar sin ningún problema.

Ese es el verdadero riesgo de las elecciones, el verdadero riesgo de la democracia, por eso digo que el principal delito que está afectando es la desinformación”, reiteró.

Registrador Hernán Penagos le entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

Además, Romero también habló de la labor que ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE) en estos últimos meses. “Ha hecho un esfuerzo importante, tal y como lo están haciendo todas las instituciones”, dijo.

Igualmente, destacó la forma en la que el procurador Gregorio Eljach tomó las “riendas” y está haciendo de todo para que el proceso marche de la mejor forma.

Por último, se refirió a otro riesgo que ha observado: la participación en política por parte de los funcionarios públicos. “Desde el secretario del pueblo más lejano hasta el ministro están interfiriendo en política, eso también desinstitucionaliza”, aseveró.

“Hay confianza de que las elecciones se van a llevar a cabo, hay confianza de que están haciendo un esfuerzo importante. (...) La labor de los organismos nacionales es transmitir confianza”, complementó.

