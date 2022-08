Roy Barreras calificó como “prematuro e innecesario” el apoyo de los partidos tradicionales a María Fernanda Rangel

El senador prometió que no habrá exclusiones en la nueva lista de los diez elegibles.

Después de que se conociera el respaldo del Partido Liberal, La U, Cambio Radical y el Partido Conservador a la candidata María Fernanda Rangel, el senador Roy Barreras, presidente del Senado, rechazó el anuncio por ser “prematuro e innecesario”.

A pesar de que aceptó de que se trata de un derecho de los partidos, dijo que el temor que se tendría por una exclusión de la lista de elegibles es “infundado”.

Todos los partidos y congresistas tienen derecho democrático y legítimo de expresar sus afinidades Sinembargo el prematuro e innecesario anuncio se debe al infundado temor q me han expresado de q la Comisión Accidental mañana tenga el propósito de EXCLUIR O INCLUIR a alguien.Hilo pic.twitter.com/8mFlBbDm8K — Roy Barreras (@RoyBarreras) August 3, 2022

“Todos los partidos y congresistas tienen derecho democrático y legítimo de expresar sus afinidades. Sin embargo, el prematuro e innecesario anuncio se debe al infundado temor que me han expresado de que la Comisión Accidental mañana tenga el propósito de EXCLUIR O INCLUIR a alguien”, expresó Barreras después del anuncio.

Reiteró nuevamente que la Comisión Accidental, que sesionará mañana, no tiene el objetivo de hacer cambios en la lista.

“He reiterado que la Comisión mañana NO tiene como objeto excluir ni incluir a nadie. Exclusivamente SUBSANARÁ falencias procedimentales en ACATAMIENTO A FALLOS DE LOS JUECES y será exclusivamente la ponderación del MÉRITO y el GÉNERO lo que determinará a los elegibles”, agregó en su publicación en Twitter.

Fraternalmente les digo: El anuncio respetable de 3 partidos de la coalición de gobierno es prematuro porq no es tiempo de apoyar cualquier candidatura q solo sería elegible a partir de mañana y es innecesario porque no se necesita presión para “evitar” exclusiones imaginarias. — Roy Barreras (@RoyBarreras) August 3, 2022

Luego, de una forma que él calificó como fraternal, les dijo a los partidos que no se necesitan presiones: “El anuncio respetable de 3 partidos de la coalición de Gobierno es prematuro porque no es tiempo de apoyar cualquier candidatura que solo sería elegible a partir de mañana y es innecesario porque no se necesita presión para ‘evitar’ exclusiones imaginarias”.

Con estas colectividades a su favor, la directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría tendría casi asegurado el puesto.

Esto no cayó bien al interior del Pacto Histórico, quienes estarían apoyando la candidatura del exvicecontralor Julio César Cárdenas, que también se desempeñó en un alto cargo en la Transportadora de Gas Internacional durante la administración de Gustavo Petro en Bogotá.

Quien también reaccionó fue Armando Benedetti, cuestionando el compromiso de los partidos aliados con el Gobierno.

“Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y partido de La U han hecho una declaratoria sin el Pacto Histórico. Lo que significa que son coalición del Congreso y no del Gobierno”, trinó.

Quienes renunciaron a la Comisión Accidental, ¿serán sancionados?

Frente a las renuncias a la Comisión Accidental, Roy Barreras agradeció a los congresistas que decidieron cumplir con sus funciones en la Comisión Accidental. Al mismo tiempo, recalcó que no es posible renunciar a la misma.

“Agradezco a TODOS los congresistas que han confirmado esta mañana que cumplirán con su deber constitucional y legal NO RENUNCIABLE de ejercer sus funciones mañana en la Comisión que adelantará el proceso de selección de los 10 elegibles al cargo de contralor”, agradeció el senador en sus redes sociales.

Incluso, aseguró que estos senadores podrían incurrir en prevaricato por omisión de sus deberes como funcionarios públicos.

“A todos reitero tranquilidad absoluta del correcto proceder jurídico a pesar de que los amenazan con prevaricatos INEXISTENTES. El único prevaricato real es la OMISIÓN en el ejercicio de sus funciones. El miedo NO es causal para dejar de cumplir con el deber. Aquí las normas”, publicó Barreras adjuntando la ley.