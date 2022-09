Roy Barreras comparó al presidente Gustavo Petro con el papa Francisco tras discurso

El papa Francisco llamó la atención de millones de personas con una serie de palabras que brindó, relacionadas con el actual modelo de desarrollo del mundo y su interés porque los jóvenes lo cuestionen en su totalidad. El mayor representante de la Iglesia católica se dirigió a empresarios, empresarias y economistas que se reunieron en el primer encuentro presencial de la Economía de Francisco.

El sumo pontífice se enfocó en los nuevos paradigmas económicos que exige la situación mundial, donde en el centro deben estar ubicados el medioambiente, los pobres y el trabajo equitativo. El santo padre en su discurso señaló que los jóvenes, de la mano de Dios, lograrán marcar el desarrollo de la historia y dejar una huella para un futuro mejor.

“Ustedes, los jóvenes, con la ayuda de Dios, saben hacerlo, lo pueden hacer; los jóvenes lo han hecho otras veces en el curso de la historia”, aseguró el papa en su mensaje.

No obstante, en medio de la jornada presencial que se realizó en Asís, el papa Francisco compartió algunas publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, en la que afirmó que el objetivo era construir una economía amiga de la tierra y de la paz, en la que se luchara contra las guerras, las crisis ambientales y las pandemias que surgieron.

“Una nueva economía, inspirada en Francisco de Asís, puede y debe ser hoy una economía amiga de la tierra y una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida, en todas sus dimensiones. #EconomíadeFrancisco”, escribió el santo padre en el post.

Lo que llamó la atención de los usuarios colombianos fue el trino que lanzó Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, sobre el mensaje del representante de la Iglesia católica respecto a la economía del mundo. El político indicó que, desde su creencia religiosa, haría una comparación sobre este discurso y el que presentó el presidente Gustavo Petro.

Según expresó el senador, para él, las palabras del santo padre son exactamente iguales a las que brindó el mandatario colombiano con respecto a la paz, la estabilidad económica y el beneficio para los pobres, el medioambiente y el desarrollo.

“Al oído de quienes somos católicos: perdón por la comparación, pero díganme si estas palabras de su santidad Francisco no son exactamente lo que proclama el presidente Gustavo Petro. ‘Economía amiga de la tierra… de la paz… no una economía que mata sino una economía para la vida’”, escribió Barreras en un trino, citando el mensaje que salió a la luz del discurso del papa Francisco.

Este comentario desató diversas reacciones entre los seguidores del político, quienes estuvieron a favor y en contra de la comparación que presentó sobre el actual presidente de Colombia y el sumo pontífice.

La explosiva confesión de Roy Barreras sobre Esperanza Gómez

Por otro lado, el presidente del Congreso hizo una pausa en su agitada agenda política, que ha estado cargada de discusiones sobre la reforma tributaria, la ley de paz total y otros asuntos legislativos, para hacer una explosiva confesión relacionada con su vida personal.

Todo se dio durante una entrevista en la emisora Tropicana, en la que le preguntaron sobre asuntos poco conocidos de su vida. Ahí fue cuando aprovechó para contar que la actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez estuvo en su casa e hizo una sesión de fotos subida de tono.

“Esperanza Gómez estuvo en mi cama, mi biblioteca y en mi casa”, comentó Barreras.

Sin embargo, lamentablemente, según él mismo reconoció, por estar trabajando no pudo estar en su casa cuando la actriz y modelo estuvo allá.

“Yo no estaba, un cuñado mío me dijo que quería hacer unas fotos para una revista artística, yo no estaba, yo estaba en Bogotá trabajando. Yo le presté la casa y las fotos eran de Esperanza Gómez y la revista era Playboy”, dijo.

Además, el político narró, en medio de las risas, que este detalle le molestó porque su familiar no le dijo que Esperanza iba a estar en su casa.

“Cómo se le ocurre llevar a Esperanza Gómez a mi casa, tomarle fotos desnuda; me parece el colmo que no me haya invitado”, comentó el senador, entre risas.