Roy Barreras le envía un mensaje a Petro: “El principal reto es transmitir estabilidad para hacer reformas viables y sensatas”

El pasado 3 de octubre de 2022, la Fundación Santa Fe anunció a través de un comunicado que el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, fue diagnosticado con cáncer en el tracto digestivo.

“En chequeo de rutina realizado le fue encontrada una lesión que ha sido confirmada por estudios de patología como un adenocarcinoma de vías digestivas bajas, por lo cual se requiere un tratamiento multidisciplinario”, indicó la Fundación en su momento.

Por tal motivo, el senador Barreras ha manifestado en más de una ocasión que su principal objetivo será vencer a la muerte, razón por la cual este sábado 29 de abril presentó su libro Bailando con la muerte en la edición número 35 de la Feria del Libro, que se lleva a cabo en Corferias, Bogotá.

Roy Barreras en su presentación del libro 'Bailando con la muerte'. - Foto: Cortesía prensa Roy Barreras

La charla estuvo acompañada del periodista Gustavo Gómez, en la cual abordaron la temática del libro, lo que se viene con su tratamiento y los retos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Barreras afirmó que en su escrito da un testimonio de vida positivo, con el lema de que la muerte sí puede ‘derrotarse’. De igual forma, le hizo un llamado a los colombianos a disfrutar cada día como si fuera el último.

“Comparto este testimonio de vida con un mensaje positivo para cada colombiano; la muerte puede derrotarse, disfrutemos la vida, cada día como si fuera el último”, aseveró Barreras.

Además, agregó que otro de sus grandes propósitos es que Colombia siempre esté mejor. “La muerte es un problema para los que se quedan; la vida es un problema tuyo. Vívelo, para que valga la pena luchar por la vida. Hay que tener propósito, mi propósito será siempre que este país nuestro siempre sea mejor, de manera que Colombia siempre va a estar mejor”.

Roy Barreras, sigue afrontando el cáncer que padece en el tracto digestivo. - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

También indicó que el miedo más grande que tiene una persona es a la muerte; sin embargo, volvió a recalcar que la vida vale la pena vivirla, afirmando que todo reto siempre tiene una solución.

“Yo creo que uno se enfrenta a los retos. El miedo más grande que tiene cualquier persona es el miedo a la muerte. Si le tenemos miedo a la muerte, gracias a la fe o gracias a la certeza de la vida que vale la pena vivirla, pues no hay que temerle a nada más, todos los retos son posibles, cada problema tiene una solución”, manifestó.

Por otra parte, se refirió a los retos que se vienen para el presidente Gustavo Petro y las reformas: “El principal reto es transmitir estabilidad. Tranquilidad a los colombianos para hacer las reformas bien viables, sensatas que le sirvan a los más de 50 millones de compatriotas. Vamos a poder lograrlo”.

Gustavo Petro, presidente de la República. - Foto: juan carlos sierra

El senador Roy Barreras también habló en la presentación de su libro sobre la situación que ha tenido que vivir desde que se enteró de que padecía cáncer y sobre las decisiones que ha tomado desde ese momento.

“Yo nunca me había hecho un tatuaje, pero cuando me dan la noticia del cáncer, decidí tatuarme a mis hijos y nietos. Además, tengo un catéter para realizar la quimioterapia, este catéter debo portarlo dos años. Termino en las próximas semanas la última evaluación con quimioterapia, en donde me van a decir si superé el cáncer”, indicó.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a todos lo integrantes que hacían parte del conversatorio, indicando que la fuerza siempre debe acompañar a las personas: “Que la fuerza te acompañe. Lo que yo aconsejo en esta vida y la enfermedad, es que la fuerza te acompañe. Podemos derrotar del todo, porque la muerte existe y pensamos en ella. Si tenemos la oportunidad maravillosa de vivir, derrotamos a la muerte”.