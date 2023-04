Roy Barreras: “No creo que haya ningún divorcio entre el Ejecutivo y Legislativo”

Aunque distintos sectores políticos estiman que el divorcio entre la Casa de Nariño y el Congreso se anticipó porque el Gobierno habría pedido la renuncia a varios viceministros cercanos al Partido de La U, el Conservador y el Liberal, el presidente del Senado, Roy Barreras, piensa que no es así.

“Yo no creo que haya ningún divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo en un gobierno tan joven. A nadie le conviene, ni a la democracia ni tampoco a la sociedad colombiana, que requiere que haya una solución a esa tensión para tener reformas moderadas, sensatas, viables, que mejoren la salud de los colombianos. En eso todo el mundo está de acuerdo. La tensión se refiere a un punto específico: la diferencia ideológica entre la estatización total del sistema o el sistema mixto de aseguramiento. En eso ha habido inflexibilidad de la propuesta de la ministra Corcho, pero para eso está el debate en el Congreso, ahí se va a resolver, sin duda, de la mejor manera posible. Eso es lo que esperamos”, le dijo a SEMANA.

Barreras es un congresistas que tiende puentes con distintos sectores políticos y quien tiene claro que la única salida a la reforma a la salud y a los demás proyectos es el diálogo que conduzca al consenso.

El presidente del Senado, Roy Barreras y las ministras Carolina Corcho, Susana Mohamad y Gloria Inés Ramírez. - Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO 2:ARCHIVO/ FOTO3: ARCHIVO/ FOTO4: SEMANA.

Sin embargo, para que eso se de, las iniciativas deben avanzar en el legislativo.

Él, quien es organizado con las fechas y los plazos, afirmó que desde el 20 de julio del año pasado le he venido insistiendo a los ministros que, para hacer realidad las propuestas progresistas del presidente Gustavo Petro, se tienen que presentar las reformas.

“Dichas reformas son el cambio. No son los likes ni los anuncios, sino las reformas convertidas en leyes. Desafortunadamente, se demoraron en radicarlas. Una de ellas, incluso, aún no ha sido presentada: la reforma al sistema nacional ambiental, indispensable para la transición energética y el cambio climático. Las otras fueron radicadas hace apenas unas semanas. Por eso, el balance es que ninguna de las iniciativas prioritarias (salud, laboral, pensional, cambio climático o seguridad vial) ha tenido siquiera un primer debate. Estamos a nueve semanas de terminar la legislatura. Insisto en mi llamado a los ministros: radiquen sus proyectos. Ellos, además, deben estar presentes, garantizando su aprobación en el Congreso”, destacó.

A Barreras, como al propio gobierno, le preocupan los tiempos de las reformas en el Congreso. “El presidente Petro es la reencarnación de una ilusión popular justa, un reclamo que implica el cierre de la brecha social. Nadie puede negar que es justo que 3 millones de adultos mayores tengan un mínimo vital pensional o que los jóvenes accedan a una educación universitaria gratuita. Ese sueño no se puede frustrar. Cumplirles a los colombianos es aprobar las reformas. Si no le meten el pie al acelerador, las reformas se mueren por cronograma o quedan en un limbo el próximo semestre, dada la época electoral y cuando habrá más dificultades para lograr el quorum necesario”, dijo.

El presidente del Senado, Roy Barreras, definirá junto con sus médicos el 23 de mayo si continúa en el legislativo. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-semana

La preocupación por los tiempos de las reformas también la comparte Gustavo Petro. “Cualquier presidente con un mandato joven, él lleva apenas ocho meses, quiere que sus reformas salgan adelante. El manejo político de la coalición no ha sido el adecuado en la medida en que los partidos de gobierno no se sienten en el Gobierno. Lo he dicho con franqueza: los partidos de gobierno gobiernan y deben asumir responsabilidades con la administración. Cuando no están reflejados en los gabinetes, no se sienten responsables”, precisó Barreras.

Roy Barreras insiste en que el Congreso es el lugar para debatir la reforma a la salud. - Foto: Cortesía prensa Roy Barreras

El presidente del Senado quiere que los ministros aceleren la presentación de las reformas y en el Congreso se avance en los debates y la aprobación de los proyectos antes del 20 de julio.

Recordemos que el 23 de mayo será un día clave para el presidente del Senado porque sus médicos determinarán si puede continuar con éxito su período legislativo o, al contrario, deba someterse a una nueva cirugía.