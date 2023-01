Roy Barreras presenta denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante Polo Polo, ¿qué pasó?

Las diferencias entre el Pacto Histórico y el representante Miguel Polo Polo ya pasaron a los estrados judiciales. El senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, presentó formalmente denuncia contra el congresista de oposición ante la Corte Suprema de Justicia.

Tal como lo había prometido desde la semana pasada, el senador Barreras radicó el recurso judicial contra Polo Polo por el presunto delito de hostigamiento agravado, según se lee en el documento, conocido por SEMANA.

“Diciendo y haciendo. Esta es mi denuncia penal ante la Corte Suprema contra el señor Polo Polo que ha creído que puede impunemente llamar guerrillero a nuestro presidente Gustavo Petro y delincuentes a todos sus ministros e invitar a asonadas a quienes dispararon contra los jóvenes”, apuntó Barreras.

Todo este proceso arrancó luego de unos trinos que publicó Polo Polo en los que llamó “guerrillero” al presidente Petro y tildó de “delincuentes” a los ministros del gabinete.

“Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llegó la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este Gobierno”, afirmó Polo Polo.

El presidente Gustavo Petro es constantemente señalado de guerrillero por sectores de oposición - Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

Este último mensaje fue el que generó la molestia de Barreras y por el que quiere que el congresista sea investigado por el Alto Tribunal.

“Las anteriores afirmaciones realizadas por el congresista en su cuenta de Twitter, lejos de constituir el ejercicio del derecho constitucional a la oposición y a la libre expresión, resultan atentatorias moralmente contra el presidente Gustavo Petro Urrego y su gabinete”, indica Barreras en su denuncia.

Igualmente, el presidente del Congreso le pidió al congresista de oposición y representante de las comunidades afro que si tiene conocimiento de que alguno de los ministros está cometiendo algún delito, sea denunciado.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, se ha convertido en uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El gabinete de la máxima autoridad administrativa está compuesta por delincuentes que destruirán el país, son afirmaciones que deben estar sustentadas y que, en caso de que el señor Polo Polo tenga conocimiento de que se esté cometiendo un crimen (como el de corrupción tal y como él mismo lo expresa) por parte de alguien que compone la bancada de gobierno del presidente Petro, este deberá ser denunciado bajo el deber que le asiste de denunciar, tal como lo establece el artículo 67 y 417 de nuestro Código Penal”, manifestó el senador del Pacto Histórico.

Aunque no se ha referido a la denuncia que fue interpuesta en su contra, Polo Polo, con su estilo propio, ya se había pronunciado en las últimas horas contra Barreras quien había anunciado previamente este recurso judicial.

“No se equivoque, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la Esap, no yo. Los de derecha no quemamos policías, ni reventamos TransMilenio y empresas; los violentos son ustedes, los de izquierda. No le tengo miedo a sus amenazas. Y más bien busque qué es seducción. ¡Ignorante!”, le escribió Polo Polo a Barreras desde su cuenta de Twitter.

Marcha 29 octubre contra Gustavo Petro Bogota. Plaza Bolivar - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En otro mensaje, Polo Polo agregó que “quizás el respaldo ciego que usted profesa por quien sí optó por el camino de las armas para pretender truncar el funcionamiento del orden jurídico del país, lo hace ver esa conducta en otros. Siga escribiendo poemas que son menos peores que sus mensajes en Twitter”. Cabe resaltar que Roy Barreras es magister en Literatura.

No se puede olvidar que Polo Polo es quien está liderando la convocatoria de la oposición para que la ciudadanía se manifieste contra el Gobierno de Gustavo Petro.