Roy Barreras se molestó con el Gobierno Petro porque no radicaron reformas sociales: “No tendremos plenaria en un mes”

El presidente del Congreso, Roy Barreras, no ocultó su malestar porque no se radicaron las reformas sociales de las que tanto se ha venido hablando en los últimos días. Con la expedición del decreto que convocó las sesiones extraordinarias se esperaba que el Congreso se ocupara, por lo menos, de una de las reformas como la de salud, pensional o laboral, pero ninguna se radicó.

Como Barreras ha hecho insistentes llamados a las ministras de esas carteras para que radiquen, este martes - 7 de febrero - manifestó que las sesiones extraordinarias no tienen sentido sin esas iniciativas que son las importantes para el país.

Además, indicó que hay otro punto importante como la ley de sometimiento de las organizaciones criminales, que tampoco se radicó. “Nosotros hemos insistido que se incluyan a las reformas sociales y la ley de sometimiento, la reforma a la salud, laboral, pensional y en el decreto no están esas leyes y el sentido de las extras era ganarse mes y medio para esas reformas sociales”, dijo Barreras.

Eso sí, aclaró que la responsabilidad de tener listos los textos recae sobre los ministros y no de la presidencia de la República.

“Entiendo que las ministras no han terminado de escribirlas y no han terminado su tarea y quiero recordar que el tiempo corre y esperaría que en los próximos días las radiquen y para eso el Gobierno tendrá que expedir un nuevo decreto de extras para expedir esas normas, la ley de sometimiento es absolutamente prioritaria, porque sin ella no hay paz total”.

Roy Barreras se despacha contra la ministra Carolina Corcho: “Es muy radical…no habla, y tiene una posición un poco arrogante”. - Foto: Guillermo Torres

El presidente del Congreso explicó que por esa situación la plenaria del Senado no podrá sesionar porque está claro que los debates se deben surtir primero en las comisiones Constitucionales.

“No creo que podamos tener sesiones plenarias en un mes, si de manera célere llegan proyectos, pues inmediatamente los convocaremos, pero quería trasmitirles esta información. Probablemente, tendremos la próxima plenaria en un mes, una vez que lleguen las reformas”, indicó Barreras.

Agregó que: “Los proyectos de ley solo pueden discutirse en extras cuando son incluidos en el decreto de extras y las reformas sociales no están incluidas allí, por lo tanto, solo hasta que se radiquen esas normas y cuando se aprueben en las Comisiones, la plenaria podrá abordar su segundo debate”.

El asunto de fondo, explicó Barreras, es que la plenaria del Senado solo puede discutir lo aprobado en las comisiones, pero antes de eso se deben hacer unas audiencias públicas, nombrar ponentes y estudiar los proyectos, por lo que este mes, a su juicio, se perdió.

El presidente del Congreso ha hecho varios llamados a los ministros para que radiquen las reformas con la finalidad de tener tiempo suficiente para estudiarlas y debatirlas, pero al parecer sus llamados no han tenido eco en el gabinete.

No obstante, las reformas, si así lo quiere el Gobierno Petro, podrían llegar en los próximos días y se haría una modificación al decreto expedido para incluir esos temas dentro de los puntos que discutirá el Congreso de la República.

Al conocer el decreto de las extras, la prioridad estará en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue radicado en la noche de este lunes - 6 de febrero - y que será la hoja de ruta del Gobierno del presidente Gustavo Petro durante los próximos cuatro años y tendía una inversión de más de 1.100 billones de pesos.

Además, al proyecto de reforma al sistema carcelario, La prohibición del fracking, la ratificación de algunos tratados con Venezuela relacionados con el transporte de carga y la promoción de las inversiones recíprocas, un tratado de extradición con México y Argentina, al igual que unos convenios internacionales relacionados con la educación y sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras.

También se incluyó el proyecto que “reforma la Ley 397 de 1997, se cambia la denominación del Ministerio de Cultura, se modifica el término de “economía naranja” y se dictan otras disposiciones”.

Desde Miami, Estados Unidos, el exsenador Gustavo Bolívar prendió la polémica en exclusiva entrevista con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

En este periodo de sesiones extras se hará la elección del nuevo presidente de la Comisión Tercera del Senado tras la renuncia a la corporación de Gustavo Bolívar, que estaba al frente de esa dignidad. Por esa razón, el decreto faculta a la comisión para que elija el reemplazo del exsenador.