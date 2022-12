“Roy Barreras sigue corriendo la línea ética para atacar a Robledo”: Ingrid Betancourt arremete de nuevo contra el presidente del Congreso

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt y el senador Roy Barreras definitivamente se han vuelto como el agua y el aceite. No escatiman calificativos para criticarse el uno al otro.

Hace apenas 15 días, por cuenta del conflicto entre el Partido Verde Oxígeno y los congresistas Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, Barreras trató a Betancourt de “egoísta” y “destructora”, a lo que la excandidata presidencial respondió calificando al senador de “estandarte del voltearepismo, la mermelada y la traición en la política”.

Ahora, apenas dos semanas después, la pelea revivió, esta vez por cuenta de las críticas que le lanzó Barreras al exsenador Jorge Enrique Robledo, quien recibió el apoyo del expresidente Álvaro Uribe para una eventual candidatura suya a la Alcaldía de Bogotá.

“@RoyBarreras no tiene la coherencia y entereza de @JERobledo. Se confirma la doble moral de quien desde el Pacto Histórico sataniza a sus opositores: cuando Petro se reúne con Uribe, celebra. Hoy sigue corriendo la línea ética para atacar a Robledo”, apuntó la excandidata presidencial.

Toda la tormenta política se ha generado porque el expresidente Uribe dijo que votaría por Robledo a la Alcaldía de Bogotá, si es candidato. “Si usted me pregunta, ¿votaría por Diego Molano?, le digo: con gusto. Si me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo, yo también votaría por Jorge Enrique Robledo”, aseguró Uribe a Noticias Caracol.

Sin embargo, a pesar de los halagos, Robledo marcó profundas diferencias con el expresidente y aseguró que respaldará al candidato que impulse su partido, Dignidad. “Sobre una declaración de Álvaro Uribe Vélez: 1. Son conocidas mis profundas diferencias con Álvaro Uribe. 2. Mi decisión es que no seré candidato a ningún cargo en 2023. 3. Pero sí apoyaré las candidaturas que respalde mi partido, Dignidad”, afirmó Robledo.

El exsenador ha insistido en que se mantendrá fuera de la arena electoral, sin embargo, algunos ya empiezan a sondear su nombre para el próximo año y en política todo puede pasar.

Además, ha vuelto a rondar la idea de revivir a la Coalición Centro Esperanza e impulsar candidatos de cara a las elecciones regionales, a pesar del fracaso de esa alianza reconocida por algunos integrantes, entre ellos, Sergio Fajardo.

Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para el senador y presidente del Congreso Roy Barreras, quien se fue de frente contra Robledo.

“Hay quienes hacen oposición patológica. Y quienes tienen esa patología terminan juntándose. Robledo + Uribe = ¿Sorpresa?”, cuestionó el presidente del Congreso.

Ante las críticas, Robledo no se quedó callado y criticó fuertemente al congresista del Pacto Histórico por haber pasado por distintos sectores políticos.

“¿Y no le da vergüenza a usted, Roy Barreras, meterse en esto, y mintiendo, luego de haberle mamado a Uribe, a Santos y ahora a Petro? ¿Es verdad, además, que no le mamó a Duque porque no lo quisieron recibir? Sincérese”, le dijo Robledo a Barreras.

Además, Robledo compartió una propaganda de cuando Barreras era candidato por el Partido de la U para el Senado y respaldaba al expresidente Álvaro Uribe. “¿Usted también quiere defender la obra de Uribe?”, decía el mensaje con el que Barreras hizo campaña en 2010 y con el cual resultó elegido. Posteriormente, Barreras acompañó a Juan Manuel Santos, a pesar de que el expresidente rompió relaciones con el líder del Centro Democrático.