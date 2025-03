Salud Hernández-Mora advierte que Petro “fracasará” con su plan en el Catatumbo, como ocurrió en El Plateado. Estas son sus razones

Se refiere al anuncio del presidente, quien le dijo al país que su gobierno hará pagos económicos por erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. “Cultivos no es hoja de coca, no es cortar la mata dejando la raíz enterrada, no sirve. Pagar por la erradicación de cultivos es toda la mata, incluidas sus raíces. Eso impide que vuelva a retoñar”, explicó Petro.