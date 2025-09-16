“Se acabó eso”: Petro publicó enigmático mensaje en su canal de WhatsApp tras descertificación de EE. UU.

Luego del golpe que recibió el presidente de la República, Gustavo Petro, por parte de la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que castigó su política de lucha contra las drogas, el mandatario colombiano publicó un llamativo mensaje.

El jefe de Estado lo hizo por medio de un grupo de difusión de WhatsApp.

Desde ese canal volvió a compartir un mensaje: “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, se acabó eso, ya no más policías muertos”.

Además, anotó: “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares, del armamento de los Estados Unidos”.

Pero, poco a poco, se vienen conociendo las medidas del Gobierno Petro sobre la descertificación de Estados Unidos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló una de las decisiones que adoptó el mandatario colombiano.

Tiene que ver con que su gobierno no comprará más armas a Estados Unidos. Hecho que desató una alarma en varios sectores políticos del país, ya que han advertido que la ola de violencia en Colombia viene creciendo por una fracasada paz total.

Inclusive, en el más reciente consejo de ministros que lideró este lunes en la Casa de Nariño, el mandatario expresó: “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares al armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”.

“Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o si las hace con sus recursos porque, si no, no será un ejército de la soberanía nacional”, recalcó el jefe de Estado.

Por último, fue el mismo Petro quien anticipó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia: “Hay una realidad que voy a anunciar hoy y es que los Estados Unidos nos descertifican”.