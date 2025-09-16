Suscribirse

Política

“Se acabó eso”: Petro publicó enigmático mensaje en su canal de WhatsApp tras descertificación de EE. UU.

En esa plataforma digital, el mandatario colombiano comunica varias decisiones de su gobierno.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 5:59 p. m.
El presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

Luego del golpe que recibió el presidente de la República, Gustavo Petro, por parte de la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que castigó su política de lucha contra las drogas, el mandatario colombiano publicó un llamativo mensaje.

El jefe de Estado lo hizo por medio de un grupo de difusión de WhatsApp.

Contexto: “Acataremos la orden”: Armando Benedetti confirma a SEMANA que Colombia suspenderá compra de armamento a EE. UU. tras descertificación

Desde ese canal volvió a compartir un mensaje: “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, se acabó eso, ya no más policías muertos”.

Mensaje del presidente Gustavo Petro en su canal de WhatsApp
Mensaje del presidente Gustavo Petro en su canal de WhatsApp. | Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro en su canal de WhatsApp

Además, anotó: “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares, del armamento de los Estados Unidos”.

Pero, poco a poco, se vienen conociendo las medidas del Gobierno Petro sobre la descertificación de Estados Unidos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló una de las decisiones que adoptó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro y Armando Benedetti con Bernie Moreno.
Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: Suministrada

Tiene que ver con que su gobierno no comprará más armas a Estados Unidos. Hecho que desató una alarma en varios sectores políticos del país, ya que han advertido que la ola de violencia en Colombia viene creciendo por una fracasada paz total.

Inclusive, en el más reciente consejo de ministros que lideró este lunes en la Casa de Nariño, el mandatario expresó: “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares al armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”.

“Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o si las hace con sus recursos porque, si no, no será un ejército de la soberanía nacional”, recalcó el jefe de Estado.

Contexto: Fuerte respuesta de Petro a Marco Rubio: “El poder político de EE. UU. quedó en manos de aliados con el paramilitarismo”

Por último, fue el mismo Petro quien anticipó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia: “Hay una realidad que voy a anunciar hoy y es que los Estados Unidos nos descertifican”.

“Después de decenas de muertos, de policías sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína, porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano —incluso se afecta al pueblo colombiano de una manera inocente—, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, añadió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

2. Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

3. Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

4. Cómo darle impulso a Córdoba con las alianzas público-privadas: esto dicen las empresas pujantes de la región

5. Andrea Guzmán, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, se destapó por el reality y dejó pulla: “Preferiría no repetir nunca jamás”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMensajedescertificación

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

Redacción Semana
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

Redacción Semana
Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron.

Excancilleres de Petro se pronuncian sobre descertificación: “Debemos intensificar la erradicación de cultivos ilícitos”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.