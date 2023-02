“Se acabó la historia en que el Estado traiciona y mata al que acuerda la paz“: presidente Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una férrea defensa a su política de ‘paz total’, no renunciado a ella y, por el contrario, entregando una declaración con la que intenta convencer a los grupos armados al margen de la ley a parar las acciones violentas contra la comunidad.

En su intervención desde Mosquera en el departamento de Cundinamarca, el mandatario colombiano dijo que en su administración no van a ser traicionados quienes firmen procesos de paz, asegurando que no se matará a quienes suscriban los acuerdos.

“Hay que cumplir con el primer punto del acuerdo de paz, porque de esa manera es que le podemos decir a los demás grupos armados que andan por ahí -de todos los pelambres y de todas las siglas del abecedario-, que nosotros cumplimos, que el Estado cumple”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “Que se acabó esa historia en donde el Estado traiciona y mata al que acuerda la paz con él. Un Estado que cumpla es un Estado confiable y seguro”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Aquí me parece que hay un esfuerzo obviamente, interesante y parcial. Porque el problema es integral. Si usted se mueve, pero, lo otro no se mueve, terminamos cojeando”, insistió el presidente Petro.

Movida del Gobierno Petro con la ‘Segunda Marquetalia’ encendería la polémica

Iván Márquez y todos los integrantes de la llamada ‘Segunda Marquetalia’ estuvieron participando de los diálogos de paz en La Habana (Cuba). Pese a ello, la mayoría traicionó lo pactado, se rearmó y volvió a las montañas de Colombia y Venezuela.

Lo último que se ha sabido de Márquez es que, después de firmar dos veces el acuerdo, no estuvo a favor de la negociación y volvió a delinquir, justificándose en un entrampamiento.

Aunque varios sectores lo han defendido, olvidan que hay más de 10.000 excombatientes que siguen cumpliendo al pie de la letra lo firmado con el Estado colombiano.

Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, fue pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Su único camino será someterse a la justicia. - Foto: afp

La implementación de lo pactado ha sido lenta, pero no por ello quienes dejaron las armas han vuelto a la delincuencia en el país. A pesar de toda la polémica que se ha generado por la llamada ‘paz total’, este martes -21 de febrero- se conoció que el gobierno del presidente Gustavo Petro le daría estatus político a la ‘Segunda Marquetalia’ y se abriría una mesa de negociación.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Así lo confirmó el comisionado de paz, Danilo Rueda, en una entrevista con Reuters en la que contó que la negociación también incluiría a las disidencias de Iván Mordisco.

Iván Mordisco está vivo y envía mensaje al Gobierno Petro - Foto: Iván Mordisco está vivo y envía mensaje al Gobierno Petro

“Creemos que en las próximas semanas esta fase inicial de acercamiento y construcción de niveles de confianza nos llevará a una segunda fase, que es el inicio de la fase de diálogo. La fase de diálogo complementará los diálogos del ELN, iniciando dos mesas de negociación: una con el Estado Mayor Central de las Farc y otra con las Farc de Segunda Marquetalia”, dijo Rueda a Reuters.

No entregó mayores detalles sobre los avances de los acercamientos, pero está claro que si se abre una mesa de diálogo no habrá sometimiento a la justicia para Iván Márquez y todo su combo, sino una segunda oportunidad política para conocer si ahora sí les gusta la paz.

Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia. - Foto: afp

Sobre Márquez, quien sufrió un atentado en julio de 2022, el comisionado indicó que se ha reunido en dos ocasiones con él y que “tiene todas sus facultades mentales en buen uso y hay manifestaciones claras, y precisas, de que toda su organización quiere participar en escenarios de diálogos”.

Para Rueda está claro que la etapa de negociación con las disidencias servirá como complemento al diálogo que se está adelantando con la guerrilla del ELN, y habría mesas paralelas. No obstante, no entregó mayores detalles sobre negociadores, lugares o dinámicas de la misma.

Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán, negociadores de paz del ELN. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

“Esto es lo que esperamos: el inicio de la desescalada y el alto al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. La paz es de todos, cualquier grupo que quede excluido de la construcción de la paz hará inviable una paz estable, duradera y definitiva en Colombia”, insistió Rueda.

En puesto de control capturan a integrantes de las disidencias de las Farc, que buscan la ‘paz total’. - Foto: Ejército

Para quienes pensaban que el único camino que le quedaba a Márquez era el sometimiento a la justicia, se equivocaron, porque el Gobierno Petro, según lo dicho por Rueda, le dará una nueva oportunidad y se desconoce bajo qué criterios se negociaría, ya que todo lo pactado está en marcha y el resultado del diálogo sería finalmente que se acogieran a lo firmado en La Habana (Cuba).

El comisionado de paz se ha venido reuniendo con diferentes grupos armados para buscar la paz total que propone el presidente Gustavo Petro. - Foto: afp

Estas declaraciones seguramente generarán bastante polémica en Colombia, porque muchos sectores consideran que Márquez y la ‘Segunda Marquetalia’ traicionaron el Acuerdo de Paz y, contrario a sus excompañeros que se mantienen en la legalidad, tomaron el rumbo de la delincuencia y el narcotráfico.

Golpe a las finanzas narcotraficantes de Iván Márquez, quien quiere subirse al bus de la ‘paz total’. - Foto: Fuerzas Militares

Llama la atención que las declaraciones de Rueda se dan un día después de que se conociera un concepto de la Casa de Nariño, donde se explica que, tal como está la ley actualmente, Iván Márquez y su combo no podrían beneficiarse de negociaciones políticas justamente por haber perdido la oportunidad que les brindó la firma del mismo con el Estado colombiano. Al parecer, Rueda no conoce la postura del Ejecutivo.

Cerca a esta escuela en Nariño, las disidencias de las Farc que buscan la 'paz total' instalaron artefactos explosivos poniendo en riesgo la vida de 50 niños, según las Fuerzas Militares. - Foto: Fuerzas Militares

Sobre este particular, el senador Iván Cepeda, negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, dijo estar en contra de esa postura. “Expreso mi total desacuerdo con el concepto de la oficina jurídica de la Presidencia que impide el tratamiento político del grupo “Segunda Marquetalia”. He denunciado que en este caso se presentó un entrampamiento judicial que no justifica el rearme, pero sí un diálogo político”, afirmó.

En un concepto enviado por el Ministerio del Interior, como representante del Gobierno, se advierte que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, traicionó con su regreso a la vida armada el Acuerdo de Paz que se firmó en septiembre de 2016, situación por la cual debe ser catalogado como un desertor. Esta figura le quita cualquier tipo de posibilidad para que se llegue con él y los otros integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ un proceso de paz.