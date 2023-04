Se aprobó en primer debate la reforma al Código Electoral; se mantuvo el voto electrónico y se extendió la jornada

Después de más de diez horas de discusión, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate la reforma al Código Electoral impulsada por el Gobierno y el registrador Alexander Vega. De los 277 artículos del proyecto, se lograron aprobar 272 que modernizarían el sistema electoral en Colombia.

El proyecto, que causó polémica y fue objeto de un profundo debate, mantiene el voto electrónico mixto y la ampliación de la jornada de votación hasta las 5 de la tarde. Además, incluye un artículo en el que se busca la profesionalización de los registradores municipales.

Terminamos el debate de reforma al #CódigoElectoral en @PrimeraSenado y como coordinador ponente puedo decirle a los colombianos que logramos una discusión rigurosa y concertada como un primer paso para construir un Sistema Electoral moderno que garantice la democracia.🗳️🇨🇴 pic.twitter.com/DAREf48CSN — Alfredo Deluque (@deluque) April 13, 2023

“Un conjunto de normas que modernizan el sistema electoral en nuestro país y garantizan un mejor ejercicio democrático para elegir a quienes nos representan. La utilización de las tecnologías de la información y comunicación para ejercer nuestro derecho al voto, la profesionalización de nuestros registradores municipales, y las auditorías a los software y sistemas tecnológicos que participan en este proceso electoral son temas muy importantes que están incluidos en este código que van a mejorar el sistema en nuestro país”, informó el senador Alfredo Deluque, coordinador ponente de la iniciativa.

Por otro lado, a lo largo de las tres semanas de debate, varios de los llamados ‘micos’ de la reforma se cayeron en la Comisión Primera. Un ejemplo es el hundimiento del artículo que creaba 32 delegados departamentales de la Registraduría y el voto anticipado, el cual se mantuvo solo para los colombianos en el exterior.

Comisión Primera del Senado. - Foto: Congreso de la República

Este miércoles se hundió el artículo que le daba el control a la Registraduría sobre la identificación digital y autenticación de todos los colombianos, uno de los puntos más criticados por los congresistas y gremios.

La reforma al Código Electoral es respaldada por el Gobierno. - Foto: Senado de la República

“El artículo que pretendía darle el monopolio de la autenticación a la Registraduría se hundió. Es una buena noticia porque esto significa que el sector privado va a seguir participando y que no se cometió el exabrupto de darle un monopolio a una entidad estatal vía legal”, explicó la senadora Paloma Valencia, una de las opositoras al proyecto.

Alfonso Prada, ministro del Interior, celebró la modernización de la norma que rige el sistema: “En jornada de más de 10 horas se aprobó hoy en Comisión Primera del Senado en primer debate el proyecto de Código Electoral con 277 artículos. Ahora pasa a plenaria del Senado. Se moderniza e integra la dispersa legislación electoral”.

En jornada de más de 10 horas se aprobó hoy en Comisión @PrimeraSenado en primer debate el proyecto de #CodigoElectoral con 277 artículos. Ahora pasa a plenaria de @Senado. Se moderniza e integra la dispersa legislación electoral. pic.twitter.com/XBxGLhZXhw — Alfonso Prada (@alfonsoprada) April 13, 2023

Cumbre del chavismo y oposición venezolana en Colombia ya tiene fecha

Moción de censura al canciller Álvaro Leyva en la plenaria de la Cámara de Representantes - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En medio del debate de moción de censura, el canciller Álvaro Leyva dio nuevos detalles de la cumbre que se realizará en Bogotá a finales de abril para traer los diálogos entre la oposición y el chavismo, que se desarrollan en México, a Colombia.

Según confirmó el canciller el día será el martes 25 de abril y será liderada por el presidente Gustavo Petro. Además, se invitó al chavismo y a la oposición venezolana. Por ahora, Leyva no se refirió a la posibilidad de que venga Nicolás Maduro, sin embargo, hace unos días le había respondido a SEMANA que por ahora no se tiene contemplado. “Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, afirmó.

En medio del debate en el Congreso, Leyva dio más detalles del encuentro. Dijo que harán parte 12 países de diferentes continentes. En el caso de Europa confirmó la presencia de Francia, España y Alemania.

También dijo que se invitará a países amigos y no tan amigos. En el caso de América vendrán Canadá, México, Argentina, Ecuador y Brasil. Finalmente Leyva confirmó que el propósito sería que se lleven en “unas elecciones libres en Venezuela”.