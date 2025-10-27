Los resultados de la consulta presidencial del Pacto Histórico desbarataron, al menos por ahora, la aspiración de la senadora María José Pizarro de convertirse en la cabeza de lista al Senado.

Pizarro no se midió en las urnas este domingo, 26 de octubre, porque fue parte del compromiso que asumieron con ella luego de bajarse de su aspiración a la Presidencia.

Sin embargo, los 678.962 votos que obtuvo la exministra de Salud, Carolina Corcho, pueden patear el tablero y arrebatarle a Pizarro la opción de ser cabeza de lista en el 2026.

Al fin y al cabo, Corcho probó que tiene más de 600.000 votos, que son de ella y que los consiguió tras una campaña con pocos recursos económicos, que hizo a pulso y que le permitieron convertirse en un nuevo fenómeno político, similar al ocurrido con la vicepresidenta Francia Márquez en el 2022, quien alcanzó más de 700.000 electores en la consulta presidencial del Pacto Histórico.

Carolina Corcho aseguró que está en un proceso de reflexión para encabezar la lista al Senado del Pacto Histórico. | Foto: Cortesía prensa Carolina Corcho / Yeremi Ruiz

A Corcho no le disgustaría ese papel. Es nueva haciendo política, es una activista que el país empezó a conocer desde la pandemia por el covid-19 y, según algunos de sus asesores, sería el escenario ideal para defender la reforma a la salud que diseñó en el Gobierno de Gustavo Petro, pero que no ha logrado ser aprobada por el Congreso.

SEMANA habló con el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y dijo que Corcho debería ser la cabeza de lista al Senado. Si sus 600.000 votos se endosan en marzo de 2026, podría empujar fuertemente la lista del Pacto Histórico.

Iván Cepeda Castro, Carolina Corcho y Francia Márquez. | Foto: Juan Carlos Sierra / Heidy León SEMANA

También lo dijo el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, quien obtuvo más de 30.000 electores en la consulta al Senado por el petrismo.

“Hicieron todo para que fracasara la consulta del Pacto Histórico. No lo lograron, venceremos el 8 de marzo con Carolina Corcho encabezando la lista al Senado y con Iván Cepeda a la Presidencia. ¡Somos la fuerza del pueblo, somos el Pacto-Histórico Movimiento Político", escribió en sus redes sociales.

Corcho anunció este domingo, horas después del triunfo de Iván Cepeda, que hará campaña por el nuevo candidato presidencial de la izquierda.

“Como lo acordamos, hay que honrar la palabra, la honro, acepto mi derrota, pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que la segunda a la lista encabezaría la lista al Senado”, dijo ella. “Estamos en esa reflexión, pero ese es el acuerdo”, añadió.

Carolina Corcho recibe el primer respaldo congresional dentro del Pacto Histórico. | Foto: Montaje El País: Juan Carlos Sierra- Semana/ API

Sus seguidores empezaron a gritar emocionados: “Senadora”, “senadora”.

Se desconoce cuál será la suerte de María José Pizarro porque ella- según quienes la conocen- no está dispuesta a quedarse por fuera de la lista al Senado.