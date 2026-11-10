Se conoció qué hizo Abelardo De La Espriella tras encarar a cabecilla que sobrevivió a bombardeo: gesto llamó la atención

Luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encaró a varios señalados criminales en Cúcuta, quienes fueron capturados luego de un bombardeo que ordenó en contra de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, protagonizó episodio que no pasó desapercibido.

Ya que luego de increpar fuertemente al cabecilla conocido en el mudo criminal con el alias de Barba Chivo o Costeño, quien sobrevivió al bombardeo, el mandatario colombiano compartió un momento con los soldados que participaron de esa operación.

Luego de encarar a varios señalados criminales, entre ellos a alias Barba Chivo, cabecilla de las disidencias de las Farc, el presidente Abelardo De La Espriella compartió con soldados que participaron de la operación, en Norte de Santander. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/I1cy07E0ww — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

El jefe de Estado se acercó a los uniformados y se tomó fotos. En varios escenarios, el presidente ha insistido que será el defensor número 1 de la Fuerza Pública, apoyando las operaciones que se ejecuten en zonas estratégicas del país.

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Sobre los resultados del bombardeo que ordenó en Norte de Santander, el mandatario colombiano entregó un balance en su cuenta personal de X.

“En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo. ¡EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: 6 CAPTURADOS Y 4 MUERTOS EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES!”, dijo.

Y agrego en el mensaje: “Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”.

“¡ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA! En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal”, subrayó.

Sumado a ello expresó: “¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR!”.

“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”, afirmó.

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Por último afirmó en sus redes sociales: “¡CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA DE TODOS AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COLOMBIANOS Y DE QUIENES ATACAN A NUESTRA FUERZA PÚBLICA! LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA. ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!”.