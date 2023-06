“Se están ajustando los textos”: senadora María José Pizarro por aplazamiento de la firma del cese al fuego con el ELN

Una nueva especie de traspié se registró en la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, ya que se aplazó por un día más la posibilidad de suscribir el esquivo cese al fuego bilateral, el cual aún no se ha podido materializar.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, quien es parte de la delegación del Gobierno, señaló que en la Habana, Cuba, se está realizando un trámite de ajuste de los textos que van a firmar la delegación del Gobierno colombiano y el equipo negociador del ELN, panorama que estaba previsto para este jueves 8 de junio, pero que, al parecer, se realizará el viernes de esta semana, 9 de junio.

“Conocimos el comunicado, entonces, las delegaciones piden aplazar un día más el cierre. No, sencillamente se están ajustando el documento, se están ajustando los protocolos en términos de redacción, nos han pedido un plazo mientras se realiza ese ajuste y, por supuesto, lo que sí tenemos muy claro es que seguimos adelante, solo es un tema de ajuste de redacción”, sostuvo Pizarro.

El país se mantiene a la expectativa de lo que pueda ser un cese bilateral entre el Gobierno y el ELN. - Foto: afp

Y agregó: “Estamos esperando que nos aclaren desde allá, pero lo más posible es que sea mañana, sí. No, no, no, no, eso sí ya es un tema que están trabajando en reserva a ambas delegaciones. Ahora, pero el cese al fuego sigue adelante. Todo sigue en pie, todo sigue adelante. Sencillamente, como les digo, es un tema de redacción que hay que ajustar y, por lo tanto, nos piden ese plazo, le han pedido al presidente ese día”.

“No, no hay ningún peligro, para nada. No, eso no es ningún cálculo. Como ustedes saben, yo misma instalé el ciclo en La Habana, este tercer ciclo y desde el primer momento dijimos, y también así se acordó cuando salimos del segundo ciclo en México, que avanzaríamos en el tercer ciclo en dos temas muy importantes, que eran participación y cese al fuego. Así que no es, no hay ningún cálculo. El tema, digamos, el ciclo estaba organizado para que terminara en este momento y que los resultados fueran estos, al contrario, creo que el país tiene que sentirse tranquilo”, insistió.

El Gobierno Petro sigue confiando en la palabra de la guerrilla del ELN y quedó demostrado que una vez más este grupo criminal no tiene una real voluntad de paz. Todo estaba listo para que este jueves se firmara el cese al fuego bilateral y temporal entre las partes, pero la ceremonia se aplazó por cuenta de las insólitas exigencias que sigue haciendo la guerrilla.

El senador Iván Cepeda es uno de los negociadores del gobierno con la Guerrilla del ELN, en La Habana, Cuba. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Aunque estaba todo listo para que a las 3:00 p. m. se hiciera el cierre del tercer ciclo de conversaciones con presencia del presidente Gustavo Petro y del comandante del ELN, Antonio García, las delegaciones informaron que el evento se aplazaba.

“Hemos solicitado un día más al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y al primer comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, para realizar el evento de clausura del tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz, con el fin de ultimar detalles de los textos de los Acuerdos de Cuba y sus respectivos protocolos”, dice el comunicado.

Las delegaciones están siendo diplomáticas porque la realidad es que el ELN sigue poniendo una serie de condiciones para pactar el mecanismo que prácticamente los dejaría en libertad de seguir delinquiendo sin que las Fuerzas Militares los puedan combatir y tendría un costo político muy alto para el Gobierno Petro, en medio de todos los problemas de seguridad que tiene el país.

Aunque la dinámica de una negociación de paz es bastante compleja y este tipo de situaciones pueden ocurrir, lo cierto es que el propio Gobierno Petro fue el que anunció que todo estaba listo para la firma de dicho mecanismo. Danilo Rueda e Iván Cepeda anunciaron con bombos y platillos que el presidente Petro llegaría para la firma del cese al fuego bilateral. De hecho, el mandatario colombiano había hecho el mismo anuncio en días pasados.

“Hoy será un día memorable para la construcción de la paz en Colombia”, dijo el senador Iván Cepeda, quien es negociador del Ejecutivo, a pesar de que el tema está enredado.

El senador Iván cepeda se mostró optimista frente al eventual cese al fuego bilateral. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El presidente Gustavo Petro tiene todas las esperanzas de concretar un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, en medio del peor escándalo de su gobierno por los problemas de Laura Sarabia y los explosivos audios de Armando Benedetti. El mandatario tiene la fe puesta en los guerrilleros para poder entregarles a los colombianos dicha noticia.

El problema de fondo es que los guerrilleros saben que el presidente Petro está siendo cuestionado y que distintos sectores políticos afirman que su Gobierno no es legítimo, por lo que también están sacando provecho de la situación.