“Se le acabó el ‘Aló presidente’ a Gustavo Petro”: las duras reacciones desde el Congreso contra el mandatario

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó este miércoles, 15 de octubre, que no autorizó la alocución presidencial solicitada recientemente por la Casa de Nariño, decisión que se enmarca en la aplicación de los nuevos lineamientos para este tipo de intervenciones en medios de comunicación que fue definido por el Consejo de Estado recientemente.

Por esa razón, el presidente Gustavo Petro reaccionó a esa decisión y habló de afectaciones en su contra. “El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país”, aseguró.

Posteriormente, hizo un llamado a expertos judiciales para imponer medidas en contra de esa situación: “Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia”.

Por esa postura del mandatario se han dado múltiples reacciones de sectores políticos que le respondieron de inmediato. Por ejemplo, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, dijo que Petro no puede hablar de censura.

“Se le acabó el ‘Aló presidente’ a Gustavo Petro. ¡Qué dicha!”, afirmó el congresista recordando el programa que tuvo Hugo Chávez en Venezuela.

Se le acabó el ‘aló presidente’ a Gustavo Petro. ¡Qué dicha! pic.twitter.com/KdlJVfYiiD — Julio César Triana (@TrianaCongreso) October 16, 2025

Agregó: “No lo están censurando, le están poniendo freno a sus abusos. Usted no puede convertir los medios públicos en su tarima de propaganda ni transformar las alocuciones en su propio Aló presidente.

El espectro pertenece a los ciudadanos, no a su ego. Las instituciones no lo están silenciando: nos están defendiendo de su intento de someter la democracia a su voluntad”.

En marzo de 2025, Triana reveló que las alocuciones sumaban, en ese momento, casi 15 horas de exposición de Petro en el horario estelar de la televisión colombiana, lo que ha generado todo tipo de críticas.

Edición 2229. | Foto: Montaje Semana

Con corte a marzo de este año, Petro ha realizado 39 alocuciones, cuatro de las cuales fueron transmisiones de sus controvertidos consejos de ministros, que no tienen el carácter de alocución. En el primer consejo, 4 de febrero, el país vio en vivo y en directo la profunda división en el gabinete y el choque de todos contra todos, en esa ocasión, por la llegada de Armando Benedetti al Gobierno.

Julio César Triana, representante a la Cámara. | Foto: Suministrada

Desde el Concejo de Bogotá también hubo reacciones a la postura de Petro. Humberto Amín, del Centro Democrático, dijo que Petro debe acatar las decisiones que tomó el Consejo de Estado.

“Y es que lo que se quiere acabar es el abuso que usted ha tenido con sus supuestas alocuciones. Bien lo ha hecho el Consejo de Estado que no le sigue el juego a @petrogustavo y le pone freno a la situación. Ahora la excusa es supuesta ‘censura’. Falso”, manifestó.

Y es que lo que se quiere acabar es el ABUSO que usted ha tenido con sus supuestas alocuciones.



Bien lo ha hecho el Consejo de Estado que no le sigue el juego a @petrogustavo y le pone freno a la situación.



Ahora la excusa es supuesta "censura". FALSO — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) October 16, 2025

El concejal Óscar Ramírez Vahos consideró que la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones fue acertada y que el país está cansado de las intervenciones de Petro.

“En 2026 se acaba el abuso de las falsas alocuciones. Oírlo a usted por horas hablar de apareamiento de perros o de cosas racistas en probable estado de alicoramiento es algo que el país se puede ahorrar”, comentó.

En el 2026 se acaba el abuso de las falsas alocuciones.



Oírlo a usted por horas hablar de apareamiento de perros o de cosas racistas en probable estado de alicoramiento es algo que el país se puede ahorrar:https://t.co/xjVmZKUmft — Oscar Ramírez VAHOS (@SoyVahos) October 16, 2025