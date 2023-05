“Según usted es solo un jovencito soñador e inofensivo”: Óscar Ramírez Vahos le recuerda a Iván Cepeda los crímenes de alias 19

La defensa de Francia Márquez a los integrantes de la primera línea sigue causando polémica en el país. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, respaldó a la vicepresidenta, lo que provocó que Óscar Ramírez Vahos, concejal de Bogotá, le recordara los crímenes por los que fue condenado alias 19, uno de los cabecillas del grupo que surgió en el estallido social.

“La vicepresidenta Francia Márquez tiene razón: la primera línea no es un grupo ilegal y violento que deba ser perseguido. Los jóvenes que expresaron su inconformidad en el estallido social tienen pleno derecho a la libertad de expresión. Que no se les censure y calumnie”, publicó el senador del petrismo en Twitter.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia en medio de las marchas del 1 de mayo en Cali. - Foto: El País Bernardo Peña

Frente a su comentario, el concejal del Centro Democrático recordó los delitos de la primera línea durante el estallido social y la condena a alias 19.

¿Entonces quién es el responsable de casos como el asesinato del ingeniero Cristian Vélez? ¿Papá Noel?



“¿Entonces quién es el responsable de casos como el asesinato del ingeniero Cristian Vélez? ¿Papá Noel? ¿Y por qué la justicia condenó a alias 19, si según usted y su insoportable cinismo es solo un jovencito soñador e inofensivo?”, sostuvo el concejal en la red social.

Andrés Pastor González, más conocido con el alias de 19, fue condenado a 14 años y medio de prisión por tortura y vandalismo, delitos que sustentaron con un robusto material probatorio. El delincuente infundía miedo en el Portal Américas, una de las zonas que la primera línea apropió entre abril y junio de 2021.

Alias 19, cabecilla de la primera línea. - Foto: Pantallazo de video redes sociales

Márquez, desde Cali, acompañó las movilizaciones por el primero de mayo. En una declaración, la vicepresidenta mostró su apoyo incondicional al grupo que surgió de la protesta social y que ahora es cuestionado por crímenes en el marco de las manifestaciones.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, dijo la vicepresidenta desde Valle del Cauca.

Además, le envió un mensaje a la oligarquía del país, a quienes culpó por los problemas de desigualdad en el país y acusó de “asesinar” a trabajadores.

“Hay quienes dicen que por qué estoy aquí, porque esperan que me quede allá en la casa de Nariño metida, pues no y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadores de este país”, afirmó Márquez.

“Y empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Un aplauso enorme para esos líderes y lideresas, hombres y mujeres que levantaron la voz de lucha y resistencia”, puntualizó fuertemente la vicepresidenta.

Gobernadora del Valle explotó contra Francia Márquez

En la noche de este lunes 1 de mayo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por medio de su cuenta oficial de Twitter reprochó el discurso de la vicepresidenta, Francia Márquez, en el que defiende a la primera línea.

En una serie de trinos, conocido como hilo dentro de la red social, la alta funcionaria del departamento cuestionó y le recordó a Márquez los diferentes actos de vandalismo y delitos que cometió la primera línea durante las jornadas de marchas, en las que el Valle del Cauca fue una de las zonas con mayor problema de orden público como consecuencia de este colectivo que defendió la vicepresidenta.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea?



¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá?



¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo?



“Vicepresidenta Francia Márquez, ¿viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? ¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo? ¿Viva la primera línea que asesinó, secuestró y torturó policías?”, indicó la gobernadora Roldán González.

Gobernadora Clara Luz Roldán - Foto: Pantallazo de video de la Gobernación del Valle del Cauca

Unos tuits más abajo, la funcionaria del departamento rechazó la postura de Francia Márquez y le recordó que desde la Gobernación se rechazó “la brutalidad policial” y que ella misma intervino para generar la protesta pacífica.

“Vicepresidenta Francia Márquez, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica”, señala el texto.

Por último, Clara Luz Roldán González invitó a Márquez para que sea gestora para reconciliar al país, que este debe ser su rol como vicepresidenta.

“Vicepresidenta Francia Márquez, le pido por favor, asuma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios”, concluyó la gobernadora.