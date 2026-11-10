Senador Alfredo Deluque cuestiona retiro de fiscal que investigaba muerte del niño Kevin Acosta y señala posibles irregularidades

El senador Alfredo Deluque pidió explicaciones a la Fiscalía General de la Nación por la decisión de apartar a la fiscal Alexandra Obando de la investigación por la muerte del niño Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero.

“Fue por compulsar copias contra Petro”, trasladan a la fiscal que pidió investigar al expresidente por la muerte de Kevin Acosta

Según denunció el congresista, la funcionaria fue trasladada a la unidad de Infancia y Adolescencia, pese a que tenía a su cargo el expediente y contaba con especialización en derecho médico.

A través de un pronunciamiento, Deluque aseguró que Obando era la única fiscal especializada en esta materia en el país y que había adelantado actuaciones relevantes para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y murió después de enfrentar dificultades para acceder a su tratamiento médico.

Proyecto de ley Kevin Acosta busca que las EPS vigilen a pacientes con enfermedades y brinden mejor acceso a tratamientos

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS. Foto: Semana

De acuerdo con el senador, la fiscal había solicitado la formulación de imputación por el delito de homicidio culposo contra el médico que atendió al niño, el interventor de la Nueva EPS, los responsables del manejo de la cohorte de pacientes con estas enfermedades y el auditor de concurrencia.

La investigación buscaba establecer las posibles responsabilidades individuales por las presuntas fallas en la atención que habrían incidido en la muerte de Kevin.

Por la muerte del menor Kevin Arley Acosta, piden investigar por homicidio culposo al expresidente Petro y al exministro Jaramillo

Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también padecen de hemofilia, uno se encuentra hospitalizado Foto: Caracol Noticias / Nueva EPS

Deluque también señaló que Obando había compulsado copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara la posible responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro por el fallecimiento del menor y la presunta divulgación de información de su historia clínica sin autorización de la familia.

La denuncia del congresista se conoce después de que la Procuraduría concluyera que la Nueva EPS no garantizó oportunamente el suministro del medicamento que necesitaba Kevin y remitiera el caso a las autoridades competentes.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró en ser precavidos para evitar accidentes como el que sufrió el niño Kevin Acosta. Foto: Semana / Tomada de redes sociales

El senador cuestionó que la funcionaria fuera retirada de una investigación de relevancia nacional cuando, según su versión, las indagaciones estaban avanzadas. Por eso, pidió a la Fiscalía explicar las razones del traslado y si la decisión tendrá efectos sobre la continuidad del proceso.