Senador Alfredo Deluque cuestiona retiro de fiscal que investigaba muerte del niño Kevin Acosta y señala posibles irregularidades

El senador Alfredo Deluque pidió explicaciones a la Fiscalía General de la Nación por la decisión de apartar a la fiscal Alexandra Obando de la investigación por la muerte del niño Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero.
La Dra Alexandra Obando es la única fiscal especialista en derecho médico que existe en el país (!la ÚNICA!), quien tenía a su cargo el caso del niño Kevin Acosta Pico que lamentablemente murió, según la @PGN_COL por negligencia el 13 de febrero pasado.— Alfredo Deluque (@deluque) November 10, 2026
Con mucha valentía había…
Según denunció el congresista, la funcionaria fue trasladada a la unidad de Infancia y Adolescencia, pese a que tenía a su cargo el expediente y contaba con especialización en derecho médico.
A través de un pronunciamiento, Deluque aseguró que Obando era la única fiscal especializada en esta materia en el país y que había adelantado actuaciones relevantes para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y murió después de enfrentar dificultades para acceder a su tratamiento médico.
De acuerdo con el senador, la fiscal había solicitado la formulación de imputación por el delito de homicidio culposo contra el médico que atendió al niño, el interventor de la Nueva EPS, los responsables del manejo de la cohorte de pacientes con estas enfermedades y el auditor de concurrencia.
La investigación buscaba establecer las posibles responsabilidades individuales por las presuntas fallas en la atención que habrían incidido en la muerte de Kevin.
Deluque también señaló que Obando había compulsado copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara la posible responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro por el fallecimiento del menor y la presunta divulgación de información de su historia clínica sin autorización de la familia.
La denuncia del congresista se conoce después de que la Procuraduría concluyera que la Nueva EPS no garantizó oportunamente el suministro del medicamento que necesitaba Kevin y remitiera el caso a las autoridades competentes.
El senador cuestionó que la funcionaria fuera retirada de una investigación de relevancia nacional cuando, según su versión, las indagaciones estaban avanzadas. Por eso, pidió a la Fiscalía explicar las razones del traslado y si la decisión tendrá efectos sobre la continuidad del proceso.