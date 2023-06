Senador David Luna arremete contra Petro por extender el periodo de Armando Benedetti como embajador: “es increíble que le mienta a los colombianos”

Este lunes, de manera sorpresiva, la Cancillería dio a conocer un decreto con el que extiende el periodo de Armando Benedetti en la Embajada de Venezuela. A pesar de que el diplomático y exsenador había presentado renuncia a partir del 23 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores le prolongó su periodo hasta el 19 de julio.

El tema dejó a muchos sorprendido, pues nada parecía indicar que al diplomático del gobierno del presidente Gustavo Petro le daría esa posibilidad. El presidente fue muy claro en despedirlo tajantemente por cuenta del escándalo de las chuzadas que golpeó al Gobierno y la posterior filtración de unos audios en los que deja ver que habrían ingresado dineros de manera irregular a la campaña presidencial de Petro.

El presidente Gustavo Petro inicialmente haría anunciado la salida inmediata del embajador Armando Benedetti - Foto: Presidencia

Adicionalmente, una vez estalló ese episodio, el canciller Álvaro Leyva añadió un ingrediente adicional: que Benedetti tenía problemas de adicción. “Él mismo dice yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, afirmó Leyva en su momento.

La Cancillería compartió el Decreto 1002 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que se amplía el plazo de entrega del cargo del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hasta el 19 de julio de 2023.

El canciller Álvaro Leyva encargó el proceso al secretario general José Salazar, quien es el ordenador del gasto. El ministro pidió pluralidad y garantías en la licitación. - Foto: guillermo torres-semana

¿La razón? Según la Cancillería, “el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto, debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático”.

Esta explicación, no obstante, no convenció a algunos sectores, desde donde han arremetido contra el Gobierno por seguir dejando a Benedetti en su cargo a pesar de haber anunciado su salida.

Uno de los más críticos ha sido el senador de Cambio Radical David Luna, quien ha acusado a Petro de mentirle a los colombianos.

“Es increíble que el presidente Gustavo Petro le mienta a los colombianos. ¿Por qué si hace tres semanas aseguró que iba a apartar de sus cargos a las personas de su Gobierno que se habían involucrado en los escándalos del polígrafo y de posibles interceptaciones ilegales, hoy extiende sus nombramientos? ¿Qué es lo qué hay detrás de todo esto?”, manifestó el senador.

Y remató con un duro reproche: “señor Presidente, a usted que tanto habla de honorabilidad, le quedan muy mal estas decisiones”.

¿Qué hay detrás?

Ante la falta de claridades de parte del Gobierno, han surgido todo tipo de conjeturas alrededor de la sorpresiva extensión del periodo del embajador.

María Isabel Rueda, en su espacio para SEMANA, se preguntó: “¿será que Benedetti necesitaba algún favor del Gobierno relacionado con su fuero? Conservarlo le permite que sus investigaciones judiciales permanezcan en la Fiscalía y no regresen a la Corte Suprema, donde la magistrada Cristina Lombana ya lo tiene investigado y documentado por acusaciones como enriquecimiento ilícito en su época de congresista”.

El tema del fuero para Benedetti no es menor. En los audios que publicó esta revista en los que se evidenciaba su pelea con Laura Sarabia el tema era de primer orden. De hecho, Sarabia le explicaba que esa era la razón por la cual él tenía una embajada y no el supercargo en Palacio de Nariño que tanto anhelaba. En las charlas que tenían, su rol como embajador le fue planteado por Laura como un escudo protector. Eso enfureció al político. Con este argumento, el ministerio que él quería no se concretaba.

Embajador Armando Benedetti - Foto: afp

Frente a los procesos de Benedetti, el fuero es un tema clave. Como se sabe, la Constitución colombiana estableció cuáles son los funcionarios que deben contar con la garantía del fuero en materia penal, en razón al cargo desempeñado. Los embajadores gozan de esa protección que Benedetti tenía frente a los procesos penales que cursan en su contra. Este “privilegio”, en todo caso, se le acabaría el 19 de julio.

La estadía de Benedetti en el mundo diplomático significa también un mes más de un sueldo en dólares, pasaporte diplomático y valija diplomática.