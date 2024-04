Senador Fabián Díaz radicó solicitud para debate de control político en contra del gobierno Petro por bajos índices de ejecución

“Estamos radicando esta proposición para el desarrollo de debate de control político para las diferentes carteras que no están ejecutando. El informe de la Contraloría nos genera a nosotros preocupación”, aseguró el senador.

“Porque desde nuestros espacios de control político solo podemos sugerir, hacer control político, es el trámite de leyes, pero el Ejecutivo para transformar, para hacer y lo que a nosotros nos preocupa es que no se está haciendo”, dijo el senador.

“¿Por qué no se está ejecutando, qué dificultades tienen, cómo podemos ayudar? Amigo no es el que le aplaude todo. Amigo es el que busca justamente, cuando se están cometiendo errores, cuando se están cometiendo falencias, hacer los llamados de atención para que se corrija. Y acá no es un tema menor”, aseguró el senador de la Alianza Verde.