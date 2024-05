Senador Miguel Uribe denunció falta de ejecución del Gobierno Petro en vías del país, a pesar de que se firmaron convenios con JAC

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, le reclamó al presidente Gustavo Petro por la falta de construcción de las vías del país, especialmente en las regiones más apartadas.

El congresista de oposición denunció que en el segundo semestre de 2023 se disparó la firma de convenios solidarios en octubre, es decir, en medio de elecciones. Se trata de acuerdos con las juntas de acción comunal que según cifras de Invías se iniciaron en noviembre con 152 y en diciembre 157.

“De esos convenios firmados y supuestamente iniciados suspendieron el mismo mes que los iniciaron 552, es decir, prácticamente dos terceras partes fueron suspendidas el mismo mes que inician. Entonces uno se pregunta por qué los inician si los van a suspender en 15 días”, afirmó el senador.

El senador Miguel Uribe hizo la denuncia sobre las vías del país. Foto: @MiguelUribeT | Foto: @MiguelUribeT

Uribe analizó cada una de las 552 suspensiones para ver las razones y evidenció que se trató de épocas decembrinas. “Estaban de fiesta y que entonces no se podría ejecutar”, dijo.

Otra de las razones es por falta de desembolso de Invías. “Es decir, usted me lo firma, usted me lo inicia, pero no me da la plata. Suspendamos”, cuestionó.

Asimismo, Uribe argumentó que otra de las razones fue por falta de interventoría. Otra fue por los efectos de La Niña, a pesar de que ese fenómeno terminó en junio, es decir, varios meses después.

Según el senador el Gobierno Petro no ha ejecutado estos proyectos. | Foto: Presidencia

“Esto es un montón de carreta. Todas las cartas de suspensión son muy parecidas y al parecer es un copy-paste. Pusieron de acuerdo desde el Invías a 552 juntas de acción comunal para que les mandaran las mismas cartas, esto es muy grave porque les dijeron señores mándenos la carta de suspensión”, denunció Uribe.

El senador evidenció esto contrastando cartas que tiene de Montería, Córdoba, otra de Santander de Quilichao, otra de Ibagué y así otras más que dicen lo mismo.

“Este gobierno es absolutamente incapaz de solucionar los problemas, pero para este tipo de triquiñuelas son unos verracos, fueron capaces de poner 552 juntas de acción comunal de todo el país de acuerdo para suspenderse los contratos”, afirmó el senador.

Miguel Uribe cuestionó que en algunas de las obras se aclara que primero se contrató y que luego se ajustarían los diseños, lo cual no le parece correcto porque generalmente una obra no se puede realizar de esa manera. “Primero se planea y después se ejecuta. Lo hacen al revés. Además, lo hicieron sin interventoría y pusieron una meta imposible de cumplir”, cuestionó el congresista del Centro Democrático.

Las obras no se han realizado como se proyectaron, según Uribe. | Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

El senador aclaró que se trata de caminos vecinales y placa huellas, pero que aun así no se ha logrado avanzar en estas vías. “A este gobierno le quedó grande hacer una placa huella”, criticó el senador.

Además, cuestionó que en lo corrido de 2024 para finales de mayo no había ningún convenio de este tipo firmados. “Dicen que van a hacer 700 este año y van cero. Pues no van a cumplir la meta tampoco, no cumplieron la del primer año, no van a cumplir los 10.350 kilómetros de placa huella o caminos vecinales”, cuestionó Uribe.