La senadora Zandra Bernal lanzó una advertencia al Gobierno Nacional por el incremento al impuesto al carbono contemplado en el proyecto de ley de rescate fiscal. Según señaló, la medida pondría en riesgo la continuidad del sector minero y afectaría a miles de familias que dependen de esa actividad económica.

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La senadora Zandra Bernal acompañó la iniciativa 'Mineros de Boyacá Solidarios por Colombia', liderada por trabajadores del sector minero. Foto: Suministrada / API

Bernal sostuvo que Colombia no puede buscar una salida a la crisis fiscal a costa de los trabajadores de la minería y recordó que durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro defendió los intereses de este sector.

Uno de los principales cuestionamientos de la senadora está relacionado con el aumento que tendría el impuesto por tonelada de carbón.

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De acuerdo con cifras que expuso, para 2029 este gravamen pasaría de 74.000 pesos a 212.000 pesos por tonelada, lo que calificó como desproporcionado frente a la carga tributaria prevista para este año.

“Si se aprueba esta carga tributaria, el sector minero desaparecería. Y con ello, los empleos que sostiene”, advirtió.

Prodeco mantiene una participación accionaria del 39.7% en la concesión de Ferrocarriles del Norte de Colombia – Fenoco, para el transporte de carbón por tren desde el departamento del Cesar hasta Ciénaga, Magdalena. Foto: Getty Images

Bernal también señaló que las consecuencias de un eventual cierre de minas no se limitarían a las empresas y sus trabajadores directos. Según explicó, transportadores, comerciantes y familias de los municipios cuya economía depende de la actividad minera también resultarían afectados.

A esto sumó su preocupación por las implicaciones que tendría la medida sobre la soberanía energética del país, en momentos en que Colombia necesita recuperar su producción para enfrentar las dificultades fiscales.

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Por esa razón, pidió al Gobierno revisar el incremento propuesto y considerar alternativas que no comprometan la actividad minera. Además, anunció que la bancada del Centro Democrático votará negativamente el aumento del impuesto al carbono.

“Yo, Zandra Bernal, he defendido y defenderé los intereses de cientos de familias que dependen de la minería para llevar el pan a sus hogares”, concluyó.