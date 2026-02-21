“Ser congresistas no les da derecho a pasar por encima de la honra”: Adelina Guerrero a Catherine Juvinao y Katherine Miranda

Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti, se pronunció en las últimas horas contra las representantes a la Cámara Katherine Miranda y Catherine Juvinao, en medio de un proceso jurídico por injuría y calumnia.

El tema se remonta a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia esta semana, que frenó las pretensiones del ministro del Interior, tras denunciar a varias congresistas, entre ellas Juvinao y Miranda.

El proceso inicio tras una carta que publicaron senadoras y representantes el 24 de febrero de 2025, titulada ‘Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior“.

Allí argumentaron que pesa a las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y actos que consideraron misóginos, machistas, y que promovían la violencia contra la mujer, había sido nombrado en el cargo.

La denuncia de Benedetti tras esta carta, por injuria y calumnia, no prosperó por decisión del alto tribunal, que decidió que las congresistas estaban facultadas en sus funciones para ejercer críticas al alto funcionario.

La congresista Katherine Miranda reaccionó a la decisión de la Corte sobre la demanda de Armando Benedetti. Foto: Semana

La congresista Katherine Miranda celebró el anunció y publicó un mensaje en el que señaló: “GANAMOS!!! La Corte decidió no continuar el proceso en nuestra contra por la demanda que presentó Benedetti. No encontró mérito para seguir adelante. Y además, ordenó remitir copias a la Procuraduría para que investigue a Benedetti los pronunciamientos hechos contra nosotras. Decir la verdad y defender a las mujeres no es delito”.

La respuesta a la publicación llegó por parte de Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, quien criticó el mensaje de la congresista y arremetió contra las representantes de la Alianza Verde.

“GANAMOS!!! dicen. ¿Ganar qué? ¿Likes? ¿Titulares? ¿Indulgencias propias? Ser congresistas no les da derecho a pasar por encima de la honra y la dignidad de una familia, de una mujer —que soy yo— y de dos niños menores de edad", señaló Guerrero en su mensaje.

Agregó que “hablan de “defender mujeres”, pero poco las veo legislando y trabajando por las mujeres que Sí están en riesgo, que son muchísimas (pero eso no les da likes, no tienen la exposición suficiente). Gritan cuando el escándalo les suma, callan cuando no conviene".

Además, aseguró que “a varias las he visto buscar a Armando, llamarlo, escucho las conversaciones con él HORAS entre risas y hasta camaradería… como escorpiones. Cuando conviene sí, cuando no, no. Eso no es valentía. Eso es oportunismo".

Finalmente, envió un fuerte mensaje: “El Congreso no es un escenario para hacer show señoras: es para trabajar por los colombianos y construir un país más justo y más decente, y no gana quien grita más. Ustedes representan curules de la indecencia, la doble moral, el oportunismo y la demagogia”.