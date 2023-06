“Si usted no rectifica con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe”: Sergio Fajardo a Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro le salió a las críticas que hay alrededor de su gobierno con una foto sonriendo junto a su hija Sofía Petro, luego de los audios revelados por SEMANA en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, reconoce que tendría información sensible sobre Petro y la campaña.

Desde algunos sectores han criticado la posición del mandatario. Uno de ellos fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien ha competido las dos últimas elecciones con Petro. “Puede que usted no esté intranquilo señor presidente, pero tenga la certeza de que el caos en el que tiene hoy a Colombia, si usted no rectifica pronto con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe. Dele, por una vez, una oportunidad a la sensatez y la sabiduría”, le pidió Fajardo al mandatario.

Puede que usted no esté intranquilo señor Presidente, pero tenga la certeza de que el caos en el que tiene hoy a Colombia, si usted no rectifica pronto con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe. Dele, por una vez, una oportunidad a la sensatez y la sabiduría. https://t.co/rWcxDLVYsV — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 5, 2023

El exalcalde de Medellín se refiere a una foto que compartió Petro junto a su hija Sofía Petro, con el mensaje: “¿Intranquilos?, ¡qué va!”, afirmó el mandatario.

En las últimas horas Fajardo había enviado otro trino a través de su cuenta de Twitter que parecía ir dirigido al mandatario y al escándalo que rodea la Casa de Nariño, aunque no lo mencionó. “Corrupción histórica. Si en el camino todo vale, el destino es el precipicio. El cambio empieza por las formas. La película de horror apenas comienza. Tenemos que cuidar a Colombia”, aseguró Fajardo.

Otro de los excandidatos presidenciales que se pronunció en contra del mandatario y sobre todo el escándalo tras los audios revelados por SEMANA fue Federico Gutiérrez. “Presidente Petro, renuncie. Ustedes se robaron las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber. Su gobierno es ilegítimo”, criticó Gutiérrez.

Incluso, algunos líderes políticos que en campaña apoyaron a Petro salieron a cuestionar los hechos. Aseguraron que no se trata de un tema menor. “Imposible con esta cantidad de escándalos mantener la tranquilidad y la salud mental. Como ser humano y mujer, y como política, me siento muy afectada. Lamento no poderlo disimular siempre ante todos ustedes, aunque lo intentaré. Me duele mucho mi patria”, dijo la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, que ha tenido un constante tire y afloje con el mandatario en los últimos años, también lo criticó. “Presidente Petro el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego”, afirmó la mandataria local.

Alfonso Prada anunció que denunció a Armando Benedetti.

En medio del escándalo y las declaraciones del Benedetti, el exembajador mencionó al exministro del Interior Alfonso Prada y a su esposa diciendo que supuestamente se habían “robado” el Ministerio del Interior. “El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”.

Ante las fuertes declaraciones, Prada anunció que ya presentó una denuncia por calumnia en contra de Benedetti. “Hemos denunciado en la Fiscalía las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada”, aseguró Prada.

Agregó que siempre han obrado con total transparencia. “Consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen de corrupción”, dijo.

“Presidente Gustavo Petro usted instrumentalizó a millones de colombianos que votaron por un gobierno cuya campaña, confiesan sus colaboradores, estuvo irregularmente financiada. Esto es una cachetada a la ciudadanía. Un irrespeto. Una sinvergüencería. Así hizo campaña, así gobierna: con mentiras y provocación”, aseguró el senador David Luna, de Cambio Radical.

Todo el escándalo se generó luego de los audios revelados por SEMANA en los que Armando Benedetti habla con Laura Sarabia. Allí menciona temas delicados como el supuesto ingreso a la campaña de unos 15.000 millones de pesos que habrían entrado y cómo consiguieron votos en la costa.