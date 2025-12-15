Suscribirse

Sigue vivo el debate por la creación del Ministerio de la Igualdad: Congreso negó ponencia de archivo

El ministro de la Igualdad celebró este triunfo para el Gobierno de Gustavo Petro.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 9:36 p. m.
Juan Florian Silva, ministro de la Igualdad.
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, ha estado liderando el debate desde el Gobierno | Foto: Ministerio de la Igualdad.

El Congreso de la República decidió negar la ponencia de archivo para el proyecto que propone que el Ministerio de la Igualdad se mantenga vigente más allá del Gobierno de Gustavo Petro.

Con 3 votos por el sí y 13 por el no, fue negada la idea de archivar la iniciativa presentada por la Casa de Nariño. El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quien ha liderado el debate de la iniciativa desde el Gobierno, celebró este avance.

“Tenemos hasta junio para salvarlo. Hoy, tuvimos un avance fundamental y bien grande con respecto a salvar nuestro Ministerio para la Equidad e Igualdad de Colombia. Es una noticia inmensa para el país y para nuestros departamentos”, aseguró el ministro Florián.

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.
Congreso de la República | Foto: El País

El funcionario del Gobierno destacó que esta cartera busca ayudar a los colombianos de poblaciones que históricamente han sido segregadas, entre ellas los afrodescendientes, indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ+, entre otros.

“Es importante señalar que si se acababa el Ministerio de la Igualdad, se quedaba sin sustento institucional todos estos sectores sociales. Es un logro inmenso para un país como Colombia, que además ocupa el puesto vergonzoso de ser el tercero más desigual del mundo, según un informe del Pnud, de diciembre de 2025″, aseguró Florián.

Contexto: La olla podrida de MinIgualdad: Dumar Guevara habría amenazado con “rodar cabezas” si no se suscribían millonarios convenios antes de la Ley de Garantías

El ministro de la Igualdad habló de la posibilidad de citar a sesiones extras para continuar con el debate de la iniciativa, por lo que aclaró que esta será una decisión que se deberá tomar con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Una de las congresistas que pedía el archivo del proyecto era la representante Marelen Castillo, quien reclamó que se habían pactado acuerdos, como establecer un costo mínimo para la entidad o crear una comisión de seguimiento al Ministerio, compromisos que tampoco se cumplieron.

“Envié carta a la mesa directiva del Senado, de la Cámara, para que se constituyera esa comisión que quedó en el documento establecida y nunca lo hicieron”, afirmó.

Armando Benedetti y Juan Carlos Florián.
Florián confirmó que definirá con el ministro Benedetti si convocan a extras. | Foto: Ministerio del Interior/Ministerio de la Igualdad.

Algunas de las críticas que se le han hecho al Ministerio de la Igualdad están relacionadas con el presupuesto que maneja la entidad y la poca ejecución que ha tenido esa cartera.

“El Ministerio de la Igualdad ha sido un símbolo de burocracia e ineficiencia en la ejecución de recursos. 3,3 billones en el cuatrienio del presidente Petro, de los cuales se han convertido en funcionamiento, es decir, en generar puestos y burocracia. Y solo 680.0000 millones de pesos para gastos de inversión”, afirmó el representante Julio César Triana, de Cambio Radical.

