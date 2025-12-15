El Congreso de la República decidió negar la ponencia de archivo para el proyecto que propone que el Ministerio de la Igualdad se mantenga vigente más allá del Gobierno de Gustavo Petro.

Con 3 votos por el sí y 13 por el no, fue negada la idea de archivar la iniciativa presentada por la Casa de Nariño. El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quien ha liderado el debate de la iniciativa desde el Gobierno, celebró este avance.

“Tenemos hasta junio para salvarlo. Hoy, tuvimos un avance fundamental y bien grande con respecto a salvar nuestro Ministerio para la Equidad e Igualdad de Colombia. Es una noticia inmensa para el país y para nuestros departamentos”, aseguró el ministro Florián.

Congreso de la República | Foto: El País

El funcionario del Gobierno destacó que esta cartera busca ayudar a los colombianos de poblaciones que históricamente han sido segregadas, entre ellas los afrodescendientes, indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ+, entre otros.

“Es importante señalar que si se acababa el Ministerio de la Igualdad, se quedaba sin sustento institucional todos estos sectores sociales. Es un logro inmenso para un país como Colombia, que además ocupa el puesto vergonzoso de ser el tercero más desigual del mundo, según un informe del Pnud, de diciembre de 2025″, aseguró Florián.

El ministro de la Igualdad habló de la posibilidad de citar a sesiones extras para continuar con el debate de la iniciativa, por lo que aclaró que esta será una decisión que se deberá tomar con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Una de las congresistas que pedía el archivo del proyecto era la representante Marelen Castillo, quien reclamó que se habían pactado acuerdos, como establecer un costo mínimo para la entidad o crear una comisión de seguimiento al Ministerio, compromisos que tampoco se cumplieron.

“Envié carta a la mesa directiva del Senado, de la Cámara, para que se constituyera esa comisión que quedó en el documento establecida y nunca lo hicieron”, afirmó.

Florián confirmó que definirá con el ministro Benedetti si convocan a extras. | Foto: Ministerio del Interior/Ministerio de la Igualdad.

Algunas de las críticas que se le han hecho al Ministerio de la Igualdad están relacionadas con el presupuesto que maneja la entidad y la poca ejecución que ha tenido esa cartera.