“Suavizan las acciones terroristas de la ‘Primera Línea’: María Fernanda Cabal a Gobierno Petro

Este lunes, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter en el que se refirió al servicio militar obligatorio y a la Primera Línea.

“Mientras satanizan el servicio militar obligatorio, suavizan las acciones terroristas de la ‘Primera Línea’. Es la narrativa al revés, para voltear el país al revés”, dijo la congresista.

Este mismo lunes, se llevó a cabo la discusión en la Cámara de Representantes y el Senado de la República el proyecto de Ley 418 o ley de orden público, que, entre otras, da facultades al presidente de Colombia para adelantar diálogos de paz con grupos al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

El proyecto, sin embargo, continúa dando de qué hablar. Pese a eliminar la disposición de llegar a darles indulto a integrantes de la Primera Línea condenados en el marco de la protesta social, algunas senadoras de la oposición, como María Fernanda Cabal, siguen inconformes con la iniciativa.

Cabal, militante del Centro Democrático, rechazó la modificación de la ley de orden público, que si bien es prorrogada por los gobiernos cada cuatro años, en esta ocasión apuesta para sentar las bases en búsqueda de la paz total, por la que apuesta el presidente Gustavo Petro.

La congresista planteó que la paz como política de Estado, como pretende que sea el Gobierno, se asemeja a la de Nicolás Maduro en Venezuela o Fidel Castro en Cuba. Así lo argumentó durante la discusión del proyecto de ley.

“A mí me preocupa que en este mundo globalizado todos los delincuentes van a venir al paraíso de la impunidad total, porque recordemos que el lenguaje también puede ser usado como un arma de guerra. ¿Paz total? La paz total se me asemeja a mí a la paz de Maduro o de los Castro”, expuso la senadora María Fernanda Cabal.

Según ella, de ser aprobado el proyecto de ley discutido este lunes en el Congreso, permitiría la llegada de estructuras delincuenciales que no solo operan en Colombia.

“Organizaciones criminales transnacionales se van a ubicar seguramente en Colombia como cualquier organización que tenga una actividad comercial, de acuerdo con la conveniencia de la ley local. Y miremos esto, por ejemplo, en el objeto de la iniciativa también no deja de sorprenderme la creatividad del lenguaje: seguridad humana, paz total, orden social justo, igualdad real..., todo esto tiene una carga ideológica con la que nos obligan a decrecer, a renunciar a los recursos energéticos para que todos vivamos igual, igualmente pobres, igualmente atrasados, cuando el mundo pide a gritos seguridad energética como un derecho colectivo conexo al derecho fundamental a la vida”, planteó la senadora.

Cabal también cuestionó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), resultado de la paz firmada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, que “tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios”, según la Agencia de Renovación del Territorio.

“Quieren planes locales de desarrollo de paz, aprendan de lo que ya hicieron. ¿Cuántos millones no le dieron a los PDET, pero dejaron por fuera municipios pobres porque no estaban dentro de ese marco de violencia? Los castigaron por no estar allí. ¿Van a crear minicaguanes? ¿Regiones de paz? ¿Se van a inspirar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, que es un reducto comunista de los años sesenta? ¿Eso le gusta a Danilo Rueda, el alto comisionado de paz, no es cierto? ¿Va a haber reclutamiento con el servicio social de paz, porque les gusta la obligatoriedad, pero no les gusta que presten un servicio militar, un servicio a la patria?”, cuestionó María Fernanda Cabal.