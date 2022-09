“Toda la vida engañando”: Gustavo Bolívar insiste en “campaña sucia” de la derecha para promover la marcha del 26 de septiembre

Se avecina la marcha del próximo lunes 26 de septiembre, organizada para que la ciudadanía se manifieste en contra de la reforma tributaria, las posibles modificaciones en materia pensional y el aumento del precio de la gasolina. El senador Gustavo Bolívar, quien ha sido crítico de quienes piensan movilizarse en contra del Gobierno, aseguró que la derecha hace campaña sucia para fortalecer la convocatoria.

En su cuenta de Twitter, el senador mostró un supuesto volante promotor de la marcha del lunes en Medellín, indicando punto de partida y de llegada. “Salgamos a marchar este lunes 26 de septiembre, nos quieren acabar el país”, dice el aviso.

En la publicidad, se enumeran cinco razones por las cuales salir a marchar en contra del Gobierno: “La reforma tributaria sí sube el precio de la canasta familiar, todo subirá 20 %, la reforma electoral pretende perpetuar a Petro en la Presidencia, Petro quiere dividir a Antioquia en tres pedazos, la gasolina subirá de 9.500 pesos a 16.000 pesos, la violencia está igual a como estaba en los años 90″.

El senador Bolívar, indignado con la información presentada por el volante, aseguró que se trata de una estrategia de la derecha para engañar a la ciudadanía. “Es una burrada la campaña sucia de la derecha. Qué sucios”, dijo.

“Tributaria no grava la canasta familiar, Petro no se perpetúa en el poder, Petro no partirá Antioquia en tres partes, la gasolina no subirá 6.500 pesos, sino 200 pesos”, desmintió el senador en Twitter.

Bolívar les pidió a sus seguidores difundir su corrección de lo que dice el volante: “Ayúdenme a desmentir esta infamia. Toda la vida engañando”.

El senador no ha dejado de lanzar críticas hacia aquellos opositores que harán parte de la marcha del próximo lunes. Incluso, culpó al expresidente Iván Duque por las duras medidas económicas que el Gobierno busca tomar.

“Para cubrir la enorme deuda que dejó el derrochador Iván Duque, la gasolina subirá solo 200 pesos en octubre, noviembre y diciembre. Para no afectar la inflación, el ACPM no subirá. Esto se llama responsabilidad fiscal”, publicó el senador del Pacto Histórico.

Con esto, el senador aseguró que los promotores deberían manifestarse en contra del expresidente: “Quien quiera protestar proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas”.

En otro trino, el parlamentario del Pacto Histórico calificó de “ignorantes” y “pagos” a quienes asistirán.

“La posverdad es tan efectiva que no me extrañaría ver pobres protestando contra una reforma tributaria en la historia que grava a mineras, bancos e ingresos y patrimonios del 2 % más rico de la población. Algunos irán utilizados en su ignorancia y otros pagos. No serán muchos”, expresó el senador en Twitter.

Además, el senador aseguró que la marcha del 26 de septiembre “debería ser la marcha del estrato 6″.

“Aunque parcial, porque muchos de ese estrato pagaremos con gusto los impuestos que necesita el Gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal. No soy pendejo. Si se hunde el país, se hunden mis empresas”, señaló Bolívar.

Mientras tanto, la marcha sigue ganando tracción. Ya son varios los congresistas y personalidades políticas de la oposición que invitan a sumarse. Uno de ellos es el representante Miguel Polo Polo.

“¡A marchar este 26 de septiembre contra el nefasto gobierno del exguerrillero! ¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra fuerza pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!”, trinó.