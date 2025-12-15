Tras el triunfo de la derecha en Chile, el presidente Petro arremetió contra la candidatura presidencial de María Fernanda Cabal

El presidente Gustavo Petro volvió a reprochar los resultados de las elecciones democráticas de Chile, en las que salió victorioso José Antonio Kast, y no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra la precandidata de la derecha, María Fernanda Cabal.

La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda.



Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

El presidente desató una nueva controversia al comparar el resultado electoral del país austral con un eventual escenario en Colombia, encabezado por la senadora María Fernanda Cabal.

En un extenso pronunciamiento a través de su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que “la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio (senador estadounidense) ganaran en Colombia”, una equiparación que trasladó el debate chileno al terreno electoral colombiano.

La comparación no fue fortuita. Petro utilizó el resultado en Chile como punto de partida para asociar el ascenso de la derecha con el “fascismo”, una narrativa que ha sido recurrente en su discurso político.

Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: GETTY

En ese marco, el mandatario vinculó el nombre de Cabal, una de las figuras más visibles del ala dura de la oposición, con escenarios históricos de violencia y regresión democrática, al evocar el golpe de Estado de 1973 y la muerte del presidente Salvador Allende. “Volvieron a matar al presidente”, escribió, en una frase con la que comparó procesos electorales legítimos con quiebres institucionales.

El mensaje incluyó referencias literarias a Pablo Neruda y un llamado simbólico a las juventudes chilenas para “no juntarse con la muerte”, mientras advertía que “el fascismo en Chile no durará 40 años”.

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Semana.

Sin embargo, la clave del pronunciamiento estuvo en la extrapolación del resultado chileno al escenario colombiano y en la construcción de un antagonismo directo con Cabal, a quien el presidente ha señalado en repetidas ocasiones como representante de una derecha que considera excluyente.

Petro extendió su lectura a la región al hablar de un supuesto “cerco” contra gobiernos progresistas, citando los casos judiciales de Pedro Castillo en Perú y de Luis Arce en Bolivia. Según el mandatario, estos episodios responderían a una estrategia para aislar políticamente a Colombia y a lo que denomina la “Gran Colombia libertaria”.

Marco Rubio y José Antonio Kast | Foto: Getty Images

Las declaraciones se dan en medio de un ambiente electoral tenso, justo el mismo día en que el Centro Democrático, uno de los partidos de oposición más influyentes, anunciará a sus candidatas presidenciales, entre las que está la senadora Cabal.