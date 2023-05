Tras ser elegido copresidente de la Alianza Verde, Carlos Amaya pone cualquier aspiración en las elecciones de octubre

Este lunes 15 de mayo, durante la dirección nacional del partido Alianza Verde, encuentro al que asistieron congresistas y delegados de todo el país, se realizó la elección de los nuevos copresidentes de la colectividad que reemplazarán a Carlos Ramón González, nombrado director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

En la elección, la primera votación la obtuvo el exsenador y líder del sector educativo Rodrigo Romero Hernández, quien por unanimidad fue elegido para reemplazar a González. La segunda votación la obtuvo Carlos Amaya, excongresista y exgobernador de Boyacá, con 34 votos a favor y 5 en contra.

Rodrigo Romero y Carlos Amaya, nuevos copresidentes de la Alianza Verde. - Foto: SEMANA, Alianza Verde

En la votación también se votó una proposición para ampliar la copresidencia de tres a cinco personas, incluidos Amaya y la senadora Angélica Lozano.

La senadora Lozano rechazó la postulación, pero se resolvió dejar cuatro copresidentes, incluido el exgobernador, y dejar un puesto vacante para ser ocupado por una mujer. De acuerdo con la colectividad, el nombre de la nueva copresidenta será discutido y votado en la próxima dirección nacional.

Tras oficializarse su nombre como nuevo copresidente de la Alianza Verde, Carlos Amaya celebró la decisión y al mismo tiempo planteó algunas dudas sobre una posible aspiración en las próximas elecciones regionales del mes de octubre.

“Hay día que resumen años y hoy es uno de ellos, por eso estoy muy feliz. Hace algo más de un año en las bases del Verde que nos acompañaron en la consulta presidencial, ediles, diputados, concejales, congresistas, líderes y lideresas de todo el país, sugirieron de que yo pudiera llegar a la copresidencia del partido y hoy lo que era una propuesta, es una realidad”, aseguró Amaya.

El ex gobernador de Boyacá agregó: “En el Partido Verde inicié mi vida política, inspirado por el profesor Antanas Mockus y por eso para mí es un gran placer compartir la copresidencia con él, al igual que con Antonio Navarro, un hombre de inspiración para mí”.

Amaya reveló cuáles serán esos aspectos en los que se enfocará desde la copresidencia del Partido Verde: “Vamos a trabajar para fortalecer nuestro partido desde la región, desde sus bases y vamos a seguir edificando desde sus ideas fundacionales. Espero ser la voz de los que han manifestado no sentirse representados en las decisiones del partido. Espero ser también la voz del campo en Colombia dentro mi partido”.

Carlos Amaya - Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

En ese sentido, Amaya no tiene claro si se lanzará o no, ya sea a la Gobernación de Boyacá o a la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales. “Ahora no quiero tomar una decisión sobre mi posibilidad o mi candidatura en las elecciones de octubre, sigo creyendo que debemos impulsar nuevos liderazgos que construyan desde la diferencia y logren unir al país y en el Verde hay mucho potencial para eso”.

Y puntualizó: “Ya llegará el momento de decidir sobre mi futuro político, por ahora trabajaré con el alma y con todo el compromiso para que el Verde siga creciendo”.

Concejales cuestionan la designación de Carlos Amaya como copresidente del Partido Verde: “Es infame”

La elección de Amaya no cayó nada bien en algunos concejales de Bogotá, del partido Alianza Verde, quienes calificaron lo ocurrido como una “decisión infame”, producto incluso de “la mermelada”.

El concejal Diego Cancino recordó que él ha venido denunciando a Amaya por posibles irregularidades cometidas en la Gobernación de Boyacá, por lo que no se explica por qué el partido Alianza Verde lo designó como copresidente.

El concejal Diego Cancino denuncia a Carlos Amaya de posibles irregularidades en su paso como gobernador de Boyacá. - Foto: Twitter/ @CarlosAmayaR

“¡Infame! La dirección Nacional de la Alianza Verde acaba de elegir a Carlos Amaya copresidente del partido. A él lo he denunciado con evidencia y no ha podido tumbar, ni siquiera ante jueces, nuestras denuncias”, escribió Cancino en su cuenta de Twitter.

El cabildante acompañó el mensaje con un video en el que de forma categórica afirma: “Infame la elección de Carlos Amaya después de las denuncias que nosotros hemos hecho, después de las investigaciones que ha hecho la Contraloría, la Procuraduría, después de que no hemos recibido ni una sola respuesta ante los presuntos carruseles, ante los presuntos atajos que pone la Contraloría, ante los presuntos atajos que pone la Procuraduría”.

El concejal Diego Cancino contextualizó que Carlos Amaya lo entuteló para que él se retractara de sus denuncias, “pero un juez la semana pasada, de manera clara y contundente, dice que yo tenía la razón y no tenía que retractarme, ante esa tutela le dice a Amaya que mis argumentos eran válidos”.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, también cuestionó la designación de Amaya como copresidente de la Alianza Verde.

“La mermelada da frutos”, sentenció Bastidas de manera categórica, al advertir que fue “una pésima decisión” del partido y al mismo tiempo, la concejal solicitó que se aclaren cuanto antes las investigaciones que tiene Amaya en la Procuraduría General de la Nación.