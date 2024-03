UIAF responde a grave advertencia de Iván Duque por posible uso de inteligencia financiera para perseguir opositores

En una comunicación dirigida a la opinión pública por parte de la entidad, en cabeza del director Luis Eduardo Llinás, manifiesta que las afirmaciones del exmandatario son infundadas y que no se repetirán las malas prácticas contra la oposición en el pasado.

| Foto: Archivo particular

Luis Eduardo Llinas, director de la Uiaf | Foto: Archivo particular

Frente a eso, la Unidad de Información y Análisis Financiero rechazó las palabras del exmandatario colombiano en el diálogo con SEMANA, donde textualmente señaló: “Aunque no me consta, hay rumores del uso del aparato de inteligencia para hacer persecución, buscar información financiera de los opositores, etc”.