POLÍTICA

Una aventura popular antidemocrática

También hubo una época y un lugar en el que “el pueblo” estuvo de acuerdo en considerar que un determinado grupo social no tenía derechos, no debían ser considerados ciudadanos, eran los causantes de todos los males de la “nación” y no podían ser considerados humanos.

29 de abril de 2025, 4:15 p. m.