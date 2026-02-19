Política

Unión Europea enviará 160 observadores para las elecciones en Colombia

El Gobierno sostuvo una reunión, en la Casa de Nariño, con representantes de la Misión de Observación Electoral de la UE.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes de la Misión de Observación de la Unión Europea.
El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes de la Misión de Observación de la Unión Europea. Foto: Presidencia

En medio de la expectativa que viene creciendo en el país por la jornada electoral que se llevará a cabo el 8 de marzo, para Congreso y las diferentes consultas presidenciales, se dio una reunión clave en la Casa de Nariño.

En ese sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro con representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, allí se definió que 160 observadores se enviarán a Colombia para que sean garantes del ejercicio electoral. También se espera que estén presentes en la fecha de la primera vuelta presidencial que será el 31 de mayo.

Registraduría Nacional trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para elecciones del 8 de marzo

En la reunión también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien avanzó en las garantías desde el Gobierno nacional para las elecciones.

Sin embargo, este jueves 19 de febrero y previo a este encuentro de alto nivel, el jefe de Estado se metió de lleno en el proceso electoral, poniendo de presente varias dudas.

Política

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

Política

“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Política

Gustavo Petro reveló a dónde quiere que vayan los “ahorros de los bancos”: la propuesta ha desatado polémica

Mejor Colombia

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Política

Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

Política

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

Gente

“Tómense el tiempo”: Margarita Rosa de Francisco invitó a ver el último consejo de ministros del presidente Petro, ¿por qué?

Política

Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Política

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

El presidente Petro detalló sus inquietudes a través de su cuenta personal de X: “Hablo de espacios en blanco de los formularios. No debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas and Greg que ya ha sido notificado como defectuoso”.

Y además indicó: “Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe. Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate”.

“Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato. Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, avanzó el jefe de Estado.

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

Por último aseguró: “La única manera de contrarrestar un fraude, es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa. Si no se impugna en la mesa la irregularidad ya no se destapan las urnas para reconteo”.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro reveló detalles de su propuesta de inversiones forzosas.

Gustavo Petro reveló a dónde quiere que vayan los “ahorros de los bancos”: la propuesta ha desatado polémica

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Francia Márquez vicepresidenta de Colombia durante la celebración del día internacional de la mujer afro en Cali.

Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

La Registraduría Nacional publicó el calendario electoral con las fechas para cambiar el lugar de votación, registrar a los comités inscriptores de candidaturas y la inscripción de candidatos.

Registraduría Nacional trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para elecciones del 8 de marzo

Noticias Destacadas