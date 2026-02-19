Unión Europea enviará 160 observadores para las elecciones en Colombia

En medio de la expectativa que viene creciendo en el país por la jornada electoral que se llevará a cabo el 8 de marzo, para Congreso y las diferentes consultas presidenciales, se dio una reunión clave en la Casa de Nariño.

En ese sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro con representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, allí se definió que 160 observadores se enviarán a Colombia para que sean garantes del ejercicio electoral. También se espera que estén presentes en la fecha de la primera vuelta presidencial que será el 31 de mayo.

En la reunión también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien avanzó en las garantías desde el Gobierno nacional para las elecciones.

Sin embargo, este jueves 19 de febrero y previo a este encuentro de alto nivel, el jefe de Estado se metió de lleno en el proceso electoral, poniendo de presente varias dudas.

El presidente Petro detalló sus inquietudes a través de su cuenta personal de X: “Hablo de espacios en blanco de los formularios. No debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas and Greg que ya ha sido notificado como defectuoso”.

Y además indicó: “Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe. Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate”.

“Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato. Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, avanzó el jefe de Estado.

Por último aseguró: “La única manera de contrarrestar un fraude, es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa. Si no se impugna en la mesa la irregularidad ya no se destapan las urnas para reconteo”.