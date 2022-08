“Uno se empu...”: Daniel Quintero se desahogó | ¿Qué le pasó al alcalde de Medellín?

En el marco de la entrega de un proyecto de acueducto en un barrio del norte de Medellín, el alcalde Daniel Quintero aprovechó la oportunidad para manifestar su inconformidad con las administraciones anteriores y la posición de estas frente a las necesidades de los habitantes de la ciudad.

“Por eso me enojo yo con las administraciones anteriores que, viendo barrios que no tenían agua potable, no les importaba y no les llevaban el agua que necesitaban”, manifestó el mandatario en un video que publicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Este lunes 29 de agosto, Quintero estuvo junto a EPM haciendo oficial la entrega del servicio de agua potable a una zona de la capital antioqueña que, en sus palabras, había sido olvidada.

“Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa”, continuó diciendo el alcalde. “Por eso me da rabia cuando veo que se roban los recursos públicos que podían ser utilizados para la gente, para llevar acueducto y alcantarillado donde no hay”, agregó.

Se me salió, pero es la verdad. Con la gente no se juega. pic.twitter.com/qO1cENYHrD — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 30, 2022

“Se me salió, pero es la verdad. Con la gente no se juega”, escribió en la descripción que acompañó al video. El mandatario explicó que el proyecto que se realizó en Belalcázar, que a partir de ahora cuenta con agua potable, no consistió solo en la oferta de un servicio público, sino que también se trata de una estrategia integral con la que se pretenden beneficiar a la población.

“¿Qué llegó a Belalcázar? Llegó amor”, expresó en un discurso en el que apeló a la emoción, diciendo que era más que “unos tubos”. También aseguró que el servicio que reciben las familias de este barrio al norte de la ciudad es igual o mejor que el de El Poblado.

“Y eso es dignidad. Eso es algo que algunos llaman ‘vivir sabroso’, que no es otra cosa que tener la misma agua que tienen otros, que tener el alimento mínimo para poder engordar, para poder rendir en el colegio, rendir en el trabajo, que es tener un barrio digno”, manifestó el alcalde, trayendo a colación la popular frase de campaña empleada por la actual vicepresidenta Francia Márquez y que fue motivo de debates en el país.

En imágenes que compartió más temprano este lunes, Daniel Quintero mostró cómo fue la jornada de este inicio de semana y la inauguración oficial del servicio de acueducto y alcantarillado en la zona.

El norte fue olvidado por muchos años. Ahora nuestra gente de Belalcázar ya tiene servicios públicos dignos. pic.twitter.com/Dk7qOJr9wW — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 29, 2022

Como prueba de la efectividad del proyecto, en las fotografías aparecen tomando un vaso de agua y acompañados por los habitantes de Belalcázar. A través de su cuenta de Twitter, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, compartió también la buena noticia para los paisas.

“Gracias al programa Conexiones por la Vida agua, 315 viviendas del barrio Belalcázar disfrutan de agua potable y alcantarillado; así contribuimos a mejorar la calidad de vida de los hogares en Medellín”, trinó.

Gracias al programa Conexiones por la Vida agua, 315 viviendas del barrio Belalcázar disfrutan de agua potable y alcantarillado, así contribuimos a mejorar la calidad de vida de los hogares en Medellín. pic.twitter.com/HzwIXvMQd6 — Jorge Andrés Carrillo (@jaaacarrillo) August 29, 2022

”Nos llena de orgullo llegar hasta las poblaciones más vulnerables y entregarles obras que mejoren su calidad de vida. Trabajamos por ustedes, los medellinenses son nuestra mejor motivación para cumplir nuestros sueños. Estamos haciendo #ConexionesPorLaVida”, anunciaron desde la Alcaldía de Medellín.

Con esta estrategia, la administración pretende beneficiar a más de mil personas que se encuentran en Belalcázar. Desde esta semana, 315 familias contarán con agua potable y servicio de alcantarillado.

Entre otros servicios que se dispusieron para los habitantes se lista la entrega de conexión a energía eléctrica de más de 130 viviendas, así como la instalación de 277 luminarias tipo led.

