Uribe arremete contra Bolívar y lo compara con un ‘papagayo furioso’: “Debió ponerse a estudiar el Código Penal para que distinga al joven que no delinque del que está delinquiendo”

“Se pone (Bolívar) a leer la declaración de renta mía, debería aprender a leer una declaración para decir que yo no pago impuestos, solamente este año me toca pagar una barbaridad, yo no me he robado un peso. Soy un colombiano que tiene una cuenta en el extranjero declarada, se la he contado a la opinión pública, nada tengo escondido, trabajé en las Naciones Unidas, porque estudié en universidad extranjera (…). Todo lo he declarado”, dijo.