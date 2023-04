“Usted hizo dos preguntas. Ninguna sobre Colombia”: Roy Barreras a María Elvira Salazar, congresista de EE. UU.

Tras una reunión con el presidente Petro, la congresista manifestó que salió bastante decepcionada al advertir que le hizo “muchas preguntas” y no recibió respuestas.

La representante republicana María Elvira Salazar fue una de las congresistas estadounidenses que se reunió este miércoles con el presidente Gustavo Petro en el marco de la visita del mandatario a Washington.

Antes del encuentro, Salazar, que representa el distrito 27 del sur de Florida, aseguró que le iba a decir “unas cuantas verdades frente a frente” al jefe de Estado. Sin embargo, tras la reunión, la congresista manifestó que salió bastante decepcionada al advertir que le hizo “muchas preguntas” al mandatario y no recibió respuestas.

El presidente Gustavo Petro se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar. - Foto: Presidencia de la República - Twitter María Elvira Salazar

“Finalmente cara a cara con el presidente Petro. Le hice muchas preguntas y me fui de la reunión sin respuestas, muy decepcionada. ¡Estoy más preocupada que nunca por el futuro de Colombia!”, señaló Salazar.

Finalmente cara a cara con el presidente Petro. Le hice muchas preguntas y me fui de la reunión sin respuestas, muy decepcionada.



¡Estoy más preocupada que nunca por el futuro de Colombia! pic.twitter.com/CwN2GQBEWP — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) April 20, 2023

Este mensaje fue respondido por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien acompañó al presidente Petro durante la reunión.

Barreras afirmó que la congresista solo hizo dos preguntas en el encuentro y ninguna de ellas fue sobre Colombia.

“Lamento desmentirla. Usted hizo dos preguntas (no “muchas preguntas”), una sobre Venezuela y otra sobre Cuba. Ninguna sobre Colombia. Y el presidente Gustavo Petro respondió amplia y claramente. Sus compañeros del caucus son testigos”, manifestó Barreras.

Lamento desmentirla. Usted hizo dos preguntas (no “muchas preguntas” ) , una sobre Venezuela y otra sobre Cuba. Ninguna sobre Colombia. Y el Presidente @petrogustavo respondió amplia y claramente. Sus compañeros del caucus son testigos. https://t.co/1V3LjsMo3m — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 20, 2023

La congresista previamente publicó un video en el que profundizó su opinión sobre el encuentro.

“Acabo de salir de la reunión con el presidente de Colombia, (Gustavo) Petro. Fue altamente desconcertante y preocupante para los colombianos, para la democracia colombiana, porque básicamente Petro no contesta ninguna pregunta, lo que hace es dar una clase de historia, hablar de la opresión de los Estados Unidos a los pueblos latinoamericanos, pero estamos en 2023 donde hay problemas concretos y puntuales”, aseguró Salazar.

De acuerdo con la congresista republicana, el presidente Petro “divaga para no decir nada, y esto es lo que hacen los socialistas. Fidel, Maduro, Ortega siempre han hecho eso mismo delante de una periodista o en este caso, delante de una congresista”.

Salazar indicó además que “el marxismo, según dice Petro, es una ideología aceptable y que el sistema de salud de Cuba es mejor que el sistema de salud en Colombia, pero pregúntenles a los cubanos si esto es cierto”.

María Elvira Salazar promete decirle "verdades de frente" al presidente Gustavo Petro. - Foto: María Elvira Salazar en Twitter, AP

La representante Salazar reveló que en el encuentro con el presidente Gustavo Petro le dijo abiertamente que “la democracia no está en juego, y que la democracia en Colombia es sagrada”. Y agregó: “Sabemos que Petro tiene planes que nadie conoce, y esperamos que los colombianos se despierten y estén muy alertas y se den cuenta que tienen un presidente que no contesta y no se sabe muy bien lo que está pensando. Eso es muy peligroso”.

Salazar aprovechó además para lanzar fuertes cuestionamientos a la ‘paz total’ que está promoviendo el presidente Petro en Colombia. “Sabemos que esta ‘paz total’ que está tratando de hacer con los grupos narcotraficantes y terroristas no ha funcionado, lo único que funciona es la democracia, la libertad, el libre mercado y que la gente sea libre de hacer lo que quiera”.

El presidente Gustavo Petro visitando el Capitolio de los Estados Unidos. - Foto: Presidencia de la República

“Siento mucho, y estoy muy preocupada por los colombianos, y por eso estoy ahí con ustedes, porque represento a cientos de miles de ustedes en el distrito 27. Me acabo de reunir con su presidente, y estoy muy decepcionada. Que Dios bendiga a Colombia”, puntualizó Salazar.

La representante, quien hace parte del Comité de Relaciones Exteriores, ha criticado varias declaraciones y acciones de Gustavo Petro como presidente. Por ejemplo, después del discurso del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde comparó el petróleo y el carbón con la cocaína, la congresista respondió fuertemente.

“El presidente Petro dijo frente a la ONU, con total tranquilidad, que la cocaína no es más venenosa que el carbón y el petróleo. ¡Cuánta insensibilidad frente a las miles de víctimas de la droga y de los narcotraficantes! ¡Este señor está delirando!”, manifestó Salazar en una publicación de Twitter.