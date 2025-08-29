Con cifras en mano, la precandidata presidencial Vicky Dávila hizo la radiografía de uno de los temas que más preocupa a los colombianos: la seguridad.

La precandidata manifestó que hoy el 70 % de los municipios tiene presencia criminal. Por ello, su propuesta incluye la recuperación del control territorial, cuya escena actual es una de las grandes amenazas para el desarrollo del país: “Hay que entrar con batallones a zonas críticas donde se une la criminalidad con la ilegalidad”, dijo la precandidata.

Agregó que volverá a fumigar los cultivos ilícitos, lo que se acabó desde el gobierno de Santos (Juan Manuel).

Ante los empresarios, Dávila volvió a mencionar que acudiría al sector privado para pedirle un impuesto de seguridad, algo que ya ha consultado y frente a lo que ha recibido receptividad, si se trata de solucionar el grave problema que hoy se tiene.

La precandidata se dirigió al sector minero que estaba reunido en el congreso en Cartagena para decirle que explotaría todo lo que hay en el subsuelo, porque el Estado necesitará mucha renta y regalías para hacer lo que se requiere, en pos del beneficio ciudadano.

Para ello, les facilitaría las condiciones con medidas de ajuste a la consulta previa, una de las trabas para el desarrollo de proyectos de la industria extractiva.

Por ejemplo, mencionó que hay seis millones de personas que no comen y una clase media que come mal: “Soy pro empresa. Hay que crear una bolsa de empleo nacional, hacer una revolución de la vivienda”.