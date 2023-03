“Varios aspectos podrían resultar en impunidad”, duros reparos de la Corporación Excelencia en la Justicia a ley de sometimiento

No pasaron más de 24 horas desde que el Gobierno radicó el proyecto de ley de sometimiento para desmantelar las bandas criminales en el país en medio de la ‘paz total’, cuando ya le empezaron a surgir duras críticas al texto presentado.

La iniciativa generó un gran revuelo por la aparente permisividad que le daría a los narcotraficantes y la falta de garantías para las víctimas. El articulado ya fue presentado con mensaje de urgencia al Congreso.

Desde la Fiscalía y la Procuraduría, la cabeza de ambos entes de justicia y control, se mostraron en contra de la iniciativa.

A estas críticas se sumó en las últimas horas la Corporación Excelencia en la Justicia, una organización con amplia experiencia en el estudio de los asuntos relacionados con el sistema legal colombiano.

El proyecto de ley de sometimiento fue radicado por el ministro de Justicia Néstor Osuna - Foto: Guillermo Torres

La corporación emitió un comunicado en el que asegura que “observa con preocupación varios aspectos que podrían resultar en impunidad, que irían en contra de la separación de poderes y en la posible vulneración de los derechos de las víctimas”.

En ese sentido, la organización asegura que, tal como lo advirtió el fiscal general, Francisco Barbosa, el articulado contempla beneficios a narcotraficantes y olvida los derechos de las víctimas.

Para el ente acusador, es “supremamente alarmante” que se prevea la aplicación del principio de oportunidad en delitos como de concierto para delinquir agravado, lo que resultaría en una suerte de indulto.

“Si bien estas observaciones fueron puestas de presente por la Fiscalía, no fueron tenidas en cuenta en el proyecto radicado. Resulta necesaria la participación democrática al interior de la discusión, de lo contrario, el proyecto no tendrá ninguna legitimidad”, indica la Corporación.

El comunicado señala, además, que no se indica cómo se destinarán los recursos relacionados con las medidas restaurativas propuestas ni qué recursos se podrían presentar para la reparación a las víctimas, dejando en entredicho su reparación.

El Gobierno ha tenido acercamientos con algunas organizaciones ilegales - Foto: afp

“Tampoco se determina si las personas que han incumplido acuerdos con el Estado —como disidentes de las antiguas Farc— podrían acceder a la ley ni qué tipo de bienes entregados conllevarían a beneficios económicos”, cuestiona el centro de estudio.

Y luego lanza una dura afirmación: “En este entendido, pareciera que el proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas, y ante esta situación, la Corporación Excelencia en la Justicia continuará velando por el respeto a la separación de poderes y la exigencia de rigurosidad en la presentación de reformas a la justicia”.

Molestia del fiscal

Una de las críticas que hizo el fiscal Francisco Barbosa es que, por ejemplo, considera que las víctimas no serían reparadas. “¿Hombre, le estamos diciendo a cientos de colombianos que le han vulnerado todos los derechos que los van a meter en una bolsa colectiva? Es mejor hacer reparaciones individuales”, haciendo referencia a las “reparaciones colectivas” que se plantean en la iniciativa.

El fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello se oponen a la ley de sometimiento. - Foto: Fiscalía / Procuraduría

El fiscal Barbosa reclamó porque no se tuvieron en cuenta sus observaciones y por eso anunció que se opondrá a la iniciativa en el Congreso. Llamó la atención porque se modificaron los ‘topes’ que permitiría que los narcotraficantes que se sometan puedan conservar parte del dinero que hicieron en la ilegalidad.

“Yo vuelvo y repito: que hayan puesto en el artículo que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, me parece que no garantiza nada, es una redacción difícil, farragosa, complicada, que no se entiende. Considero que es importante que revisen lo que está en el Código de Extinción de Dominio”, reclamó Barbosa.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también se mostró en contra de los tiempos y pidió que el debate se dé con calma. “Es importante que haya una explicación previa antes de realizar un proyecto de Ley en donde se explique con estadísticas por qué este proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas”, solicitó la funcionaria.