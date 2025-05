Vicky Dávila pide no apoyar marcha del petrismo: “No nos amenacen con su consulta que no les tenemos miedo. Gobierno corrupto”

Por esa razón, la precandidata presidencial Vicky Dávila envío un mensaje a los colombianos para que no se “dejen engañar” y no salgan a las calles.

“Basta de usar el dinero de los impuestos, el dinero de los colombianos para agitar paros y hacer campaña para 2026. Este 28 y 29 de mayo no se dejen manipular. Colombia no se arrodilla ante su populismo”, expresó.

La precandidata presidencial aseguró que no hay motivos para paralizar el país y que, sencillamente, se debe pensar en el desarrollo de la nación y no generar más problemas.

“Este gobierno les ha fallado a los cafeteros, a los comerciantes, a los obreros, a los jóvenes y a las familias. A todos. Colombia merece progreso, no populismo. Decimos no a su caos y sí a un país unido y libre. No nos amenacen con su consulta que no les tenemos miedo. Gobierno corrupto”, indicó la periodista.