Vicky Dávila y Daniel Quintero protagonizaron duro choque en cumbre de personeros en Bogotá

Y siguió: “Por eso, usted Daniel (Quintero), no debería estar hoy aquí porque usted no defiende la legalidad, porque usted fue capaz de sentarse, de pararse con bandidos. Desde aquí mi cariño a los paisas, mi cariño a Medellín, usted los irrespetó, usted es un imputado y eso no lo vamos a permitir más en Colombia”.

Y él, a renglón seguido, tomó la palabra. “Me da una pena gigante que se haya ido la candidata Vicky Dávila después de haber hecho esta demostración de odio, de rabia. No ha entendido que ese discurso de odio y de eliminar al otro. Ella se paró y dijo: ‘Usted, Quintero, no debería estar aquí’. Esa eliminación es la que ha llevado a que estemos donde estamos hoy: a la gran polarización y eliminación del otro. Yo sí quisiera que Vicky Dávila estuviera acá”.

“Yo no sirvo para quedarme callada. Como periodista nunca lo hice y como aspirante presidencial tampoco lo haré. No sirvo para ser políticamente correcta, viendo lo que pasa con mis propios ojos. Por esa razón, en el Encuentro Nacional de Personeros fue indignante que mientras escuchábamos a los personeros con su valentía y sus inmensas necesidades, en las regiones y los territorios más apartados, estuviera presente alguien que no defiende la legalidad, ni la institucionalidad, que es capaz de subirse a una tarima con bandidos y que irrespeta a su ciudad, Medellín, y a toda Colombia. Así que le dije la verdad en la cara a Daniel Quintero, el ex alcalde imputado que anda amenazando con cárcel a todo el que se le atraviesa, cuando es él paradójicamente quien está en entredicho por supuestamente haberse robado Medellín”, escribió Dávila.