Vicky Dávila y Paloma Valencia, en vivo hoy, a las 8:00 p. m., en SEMANA

Paloma Valencia, candidata presidencial, ganadora de la Gran Consulta por Colombia y quien representa al Centro Democrático para estas elecciones, concederá una entrevista a la periodista Vicky Dávila.

La conversación será este miércoles, 6 de mayo, a las 8 p. m. y podrá ser vista por el canal de YouTube de SEMANA y por todas las plataformas digitales.

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Dávila y Valencia hablarán de las propuestas que tiene la candidata del uribismo de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Se espera que puedan conversar sobre ese panorama y los demás candidatos en la contienda.

La periodista ya ha entrevistado a Abelardo de la Espriella y a Sergio Fajardo en SEMANA, espacios en los que los candidatos han podido expresar sus ideas y opiniones sobre lo que harían si llegaran a la Casa de Nariño, con el objetivo de que los colombianos puedan tener mayor información de los aspirantes a la Presidencia y sus propuestas en medio de las elecciones.