“Voces delirantes que generan inestabilidad y caos”: Roy Barreras arremete contra Pastrana por pedir juicio político contra Petro

No cayó nada bien en el círculo más cercano del presidente de la República Gustavo Petro la petición que elevó el exmandatario Andrés Pastrana de que se adelante en Colombia un juicio político en contra del jefe de Estado, por el escándalo que rodea a su hijo Nicolás Petro y el cual reveló en exclusiva SEMANA.

Uno de los alfiles de Petro, el presidente del Congreso Roy Barreras, hizo referencia directa a la solicitud de Pastrana y aprovechó ese escenario para lanzar agudos dardos en su contra, acusándolo de desatar voces delirantes con ataques al mandatario colombiano.

“En momentos de ataques desde diferentes flancos, con voces delirantes que han propuesto golpes de Estado o juicios políticos que solo generarían más escenarios de inestabilidad y caos como lo hizo equivocadamente el expresidente Pastrana lo que corresponde es respaldar la institucionalidad”, sostuvo Roy.

Presidente del Congreso Roy Barreras

Y en una declaración que dio en la Casa de Nariño aseguró: “El respaldo de la institucionalidad es el único camino que le garantiza a Colombia estabilidad y cambio responsable, reformas que sean responsables y que buscan canalizar el justo reclamo social”.

Presidente Gustavo Petro y Roy Barreras

Barreras, sostuvo el jueves de esta semana una reunión clave con el presidente de la República Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en la cual se llegó a la conclusión que el mandatario no va a dar marcha atrás a las polémicas reformas de su Gobierno, especialmente la reforma a la salud.

Sin embargo, por medio de su cuenta en Twitter, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que hay un “cúmulo de evidencias” en contra del presidente Gustavo Petro, su familia, su Gobierno y su gabinete, para llevar a cabo un juicio político en contra del jefe de Estado.

"Aclaro que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde", dijo el hijo del presidente.

“El cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su Gobierno, en torno a corrupción y pactos con las organizaciones criminales del narcotráfico, son suficientes para plantear un juicio político en el Congreso #JuicioaPetro”, escribió Pastrana en la red social el pasado lunes 6 de marzo.

En Vicky en SEMANA, el expresidente Pastrana insistió en que están dadas todas las condiciones para llevar a cabo un juicio de esas características, en contra del presidente de la República.

Presidente Gustavo Petro

“Creo que están dadas todas las condiciones para un juicio político. Fíjese que a veces en Colombia dicen: ‘hombre, por qué no se respeta el debido proceso, por qué no vamos por los cauces constitucionales’, y eso es precisamente lo que estoy haciendo”, dijo Pastrana.

Samuel Santander Lopesierra cuando fue extraditado, Nicolás Petro y Day Vásquez.

Para justificar su planteamiento de llamar a un juicio político al presidente Petro, Pastrana indicó que la campaña electoral del actual jefe de Estado está siendo investigada por haber violado los topes electorales.

“Aquí hay un hecho que vale la pena mencionar y que es muy importante. Hoy, el penalmente responsable por la violación de los topes electorales, es el presidente, en este caso el candidato presidencial y su gerente de campaña. Esto es gravísimo, porque donde se logre demostrar que efectivamente se violaron los topes electorales, el directamente responsable es Gustavo Petro con su gerente de campaña”, destacó el expresidente en Vicky en SEMANA.

Casa de Nariño y Nicolás Petro

Pastrana también insinuó en Vicky en SEMANA que hubo fraude en las elecciones. “Hicimos la denuncia de cómo se iban a robar las elecciones. Vimos lo que pasó en las elecciones de Congreso, más de un millón de votos aparecen tres, dos días después de las elecciones, hicimos las denuncias de las reuniones de Petro con Indra. Y fíjese que los dos españoles que acompañan o representaban a Petro, de acuerdo con los medios de comunicación, son los que hablaban con Indra, y hace dos o tres días fueron nacionalizados”, dijo el expresidente de la República.

Expresidente Andrés Pastrana

Otro de los elementos, según Pastrana, para llamar a Petro a un juicio político, tenía que ver con el escándalo sobre supuestos “sobornos” a “narcos” para ingresar a la ‘paz total’ y que involucran al hermano del jefe de Estado Juan Fernando Petro y a su hijo Nicolás Petro.

De hecho, dijo que el presidente Petro se “está escudando en su hijo (Nicolás Petro) y hermano (Juan Fernando Petro) para no aceptar la responsabilidad que le corresponde a él”.

Nicolás Petro y Monómeros

En tal sentido, Andrés Pastrana dijo en Vicky en SEMANA que el presidente Gustavo Petro había asumido lo que llamó una “posición cobarde”, al escudarse en el escándalo de sus familiares.

Verónica Alcocer

“Todas las evidencias están ahí. Mire el ‘petrovideo’ en donde aparecen Petro, Verónica –esposa del jefe de Estado–, con Armando Benedetti, cuando Benedetti le dice a Petro: ‘Hombre, candidato, yo no puedo ir a hablar’. No sé con qué persona era, creo que era alguien de la costa, de Barranquilla. ‘Es que no puedo hablar con esta gente porque no tengo relación’. Y Petro dice directamente: ‘Que vaya mi hijo’”, señaló Pastrana.

De izquierda a derecha: Nicolás Petro (Hijo), el presidente Petro, y Juan Fernando Petro (Hermano).

En cuanto a los dineros de dudosa procedencia que habría recibido Nicolás Petro, según denunció su expareja, el expresidente Pastrana dijo que era dinero que, según el expresidente, “él mismo ha dicho, eran para la campaña electoral”.

“Y si no fueron reportados –los dineros–, cuál delito se está configurando. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora con Day, la exseñora de Nicolás Petro, también se están escudando: ‘Ay, es que está despechada, ay, es que como la dejó por otra mujer, está sacando estos petrovideos’. Puede que esté despechada, yo no digo que no, pero ahí están las pruebas y ustedes mismos las han publicado en SEMANA”, agregó Pastrana.