En medio de la configuración que ya se arma de las listas al Congreso, surgieron cuestionamientos en contra del representante Miguel Polo Polo, quien tiene actualmente la curul de las negritudes en la Cámara de Representantes.

Ray Charrupí, líder de la fundación Chao Racismo, cuestionó fuertemente al congresista por supuestamente buscar atajos políticos al inscribirse por esa curul, pues según él, no los representaría ni lucharía por los derechos de la comunidad afrodescendiente del país.

“Votar por Polo Polo como representante de las negritudes es racismo”, afirmó Charrupí. El líder de esa fundación aclaró que no se trata de una crítica a que el congresista sea de derecha, pues los negros del país pueden tener la ideología que quieran, sino que como representante no habría llegado adelantado gestiones en favor de las negritudes y en su trabajo en el Congreso tampoco habría impulsado leyes para estas comunidades.

“El problema está en que Miguel Polo Polo, en un acto cobarde, decide hacerse elegir por negritudes para negritudes, con votos de personas no negras. Ningún negro votó por Polo Polo”, aseguró el líder afro.

Charrupí critico que el congresista estaría pensando nuevamente en lanzarse a esa curul, lo que considera que no sería lo correcto porque no ha impulsado una agenda legislativa que los favorezca, ni tendría los votos de esas comunidades.

Además, criticó que el congresista se aprovecharía acercándose a congresistas y líderes políticos de la derecha para obtener votos y lograr sus objetivos electorales y políticos.

“Amigos de la derecha, no está mal que quieran a Polo Polo, lo que sí está mal es que Polo Polo los esté utilizando para que ustedes incurran en este acto de vulneración a una población”, criticó Charrupí.

Miguel Polo Polo buscaría reelegirse en la curul de las negritudes. | Foto: Colprensa

El líder afro cuestionó que el congresista se haya acercado al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella para lograr votos en la curul de las negritudes, por lo que le pidió al representante que, si en verdad tiene el respaldo que dice tener, se mida como un candidato más en las listas al Senado o a la Cámara de Representantes.

Y le mandó un mensaje a De la Espriella: “Si usted sigue apoyando a Polo Polo, si usted no lo llama al orden, para que tenga la gallardía, el honor y la verdad, de ser un candidato al Senado o a la Cámara, pero no por las curules de negritudes, entonces usted se está constituyendo como un deliberado patrocinador de un acto fraudulento y racista”, aseguró Charrupí.

El líder afro le pidió al precandidato presidencial que llame al orden a Polo Polo y reclamó porque, según él, los estaría “utilizando”.