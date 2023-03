Voto netamente digital en elecciones en el país, un punto de discordia en la discusión del Código Electoral

En medio del debate del Código Electoral que avanza en el Congreso, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, revivió la idea de implementar el voto electrónico. Según dijo, sería un modelo en el que las personas puedan sufragar a través de tecnologías netamente digitales.

En ese sentido, el congresista aclaró que es una modalidad distinta al voto electrónico mixto, en el que la persona deposita su voto de forma digital, pero este arroja un resultado físico que debe ser dejado en las urnas. En cambio, lo que propone, es que sea solamente digital.

“El voto electrónico puro, cien por ciento digital. Lo votan y simplemente queda en la nube y se reporta ese resultado electoral”, afirmó Motoa.

El senador de Cambio Radical dijo que eso no quiere decir que no vaya a ser rastreado o verificado. “Eso no significa que no pueda ser auditable esa tecnología”, señaló.

El senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical aseguró que se debe implementar el voto digital. - Foto: valentina pÉrez

El senador puso de referencia a países como India, Estados Unidos, Brasil, entre otras potencias que actualmente tienen el voto electrónico en sus democracias. “Hay que perder ese miedo, esa fobia a la tecnología”, dijo el congresista de oposición.

Sin embargo, no se trata de una discusión sencilla. El Código Electoral ya genera un profundo debate en el Congreso y precisamente uno de los puntos de mayor discusión es la implementación de tecnologías para ese proceso democrático.

El senador Humberto de la Calle es uno de los que se opone a ese uso de la tecnología. Según dijo, ese punto se debe “tomar como un grano de sal” ya que puede haber falencias en ese punto. “La gente dirá claro como ese De la Calle es un viejito, no le gusta lo de la tecnología, me da mucha pena con ustedes, pero la primera contabilización de datos por sistematización se hizo en la época en la que yo era registrador”, afirmó el senador.

El senador Humberto de la Calle se opuso al uso de algunas tecnologías en medio de las elecciones. - Foto: GUILLERMO TORRES

Aclaró que no tiene adversidad ni es ciego a los avances tecnológicos, sino que la tecnología debe estar ligada a la configuración que le den las personas y el buen uso.

Otra de las que ha alertado de la tecnología que busca implementar la Registraduría y los poderes que tendría el registrador nacional, en este caso Alexánder Vega, es la representante Catherine Juvinao quien reclamó por el reconocimiento facial.

“El registrador Alexánder Vega quiere crear un monopolio para que la Registraduría tenga una nueva función que hoy no tiene y que es manejar todos los temas de autenticación digital del país”, aseguró la congresista.

Por su parte, el senador David Luna de Cambio Radical pidió que se eliminara ese artículo. “El artículo 37 que entrega a la Registraduría la facultad de reglamentar y adjudicar los sistemas de autenticación e identificación biométrica gesta un monopolio. Esto va en contra de la libre competencia. Solicitamos eliminarlo”, aseguró el senador de Cambio Radical.

Sobre el voto electrónico, Luna dijo que tampoco está de acuerdo. “Proponemos eliminar la implementación del voto electrónico, Colombia no está preparada para ello y lo digo con conocimiento de causa. El voto electrónico podría afectar la veracidad y la transparencia de los resultados”, aseguró el congresista.

El registrador Alexánder Vega busca sacar de nuevo adelante la reforma al Código Electoral. - Foto: juan carlos sierra- semana

El senador Julián Gallo, del partido Comunes, dijo que están de acuerdo con mantener los artículos propuestos por el registrador Vega, para que haya un sistema mixto en el que se deposite el voto electrónico y se imprima el resultado como sustento.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue otra de las congresistas que se mostró en contra del voto electrónico. “Los países que instauraron dicha modalidad de voto han tenido que retroceder al voto manual”, aseguró la senadora del uribismo.