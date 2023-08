“Yo defiendo a los habitantes de esta ciudad, usted está defendiendo a un Gobierno”: Carlos Fernando Galán a Gustavo Bolívar

No, Gustavo. Seamos responsables: el riesgo de un colapso en el sector salud es real, y Bogotá necesita un alcalde que defienda a sus habitantes, no al Gobierno nacional. https://t.co/zPpiUQI3Sr pic.twitter.com/ZC0fej2dRN

Para el exconcejal de la capital, parece que la relación entre las EPS y el Gobierno está rota desde hace tiempo. “Y no es extraño cuando el Gobierno ha sido claro en su intención de eliminar las EPS”, dijo.

“Estamos advertidos de la crisis. Si no actuamos, el Gobierno nacional debe escuchar y poner a los colombianos por encima de sus intereses políticos. Aprobar la reforma a la salud no puede costarnos vidas. Es urgente buscar el equilibrio en la UPC y garantizar que las contingencias de toda la población estén cubiertas”, pidió Galán. Y que el Gobierno garantice la financiación de las EPS no por protegerlas, sino por cuidar de los pacientes.