“Yo no tengo nada que ver con eso”: duro contrapunteo entre el fiscal general y la vicepresidenta Francia Márquez

Desde hace algunos días, la vicepresidenta Francia Márquez se ha venido quejando porque el Gobierno, que ella misma representa, no le brinda la seguridad necesaria para cumplir con los compromisos propios de su cargo.

Márquez fue notificada por su equipo de seguridad de posibles riesgos a su vida, especialmente cuando se desplaza por el Cauca, donde ya hubo un intento de atentado en su contra, que se logró frustrar.

El explosivo que pretendía atentar contra la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

Las quejas de la vicepresidenta han llegado a tal punto que llevaron a un duro contrapunteo entre Márquez y el fiscal general, Francisco Barbosa, quien se mostró contrariado por el hecho de que la alta funcionaria, según él, haya ido a pedirle protección a la Fiscalía y no a las entidades del Gobierno encargadas de otorgarle seguridad.

El jefe del ente acusador aseguró que Francia Márquez estuvo en la Fiscalía para comentarle a él y a la vicefiscal Marta Mancera la delicada situación que vive y que, según lo dicho, no es atendida por el Gobierno o por las entidades encargadas de la seguridad de altos funcionarios, como la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Entre los reproches que manifestó la vicepresidenta en la Fiscalía, de acuerdo con el jefe del ente acusador, Francia Márquez aseguró que los vehículos en los que se movilizaban no cumplen el “estándar” de blindaje que requiere una funcionaria con su cargo. “Imagínese yo en esas, yo no tengo nada que ver con eso, le dije: ‘Si quiere mando una carta a la UNP’”, señaló el fiscal.

De acuerdo con Barbosa, le recomendó a la vicepresidenta Francia Márquez que esas mismas advertencias debería hacerlas al Gobierno nacional, al presidente de la República, pues entre las funciones del fiscal general no están las de ofrecer garantías de seguridad, pues la entidad es la encargada de la investigación penal del país.

El fiscal Francisco Barbosa en la rendición de cuentas de la Fiscalía en Medellín - Foto: Fiscalía

“Fue a la Fiscalía a informar y a decirnos que el Gobierno nacional no le garantizaba a ella la seguridad. La gravedad de eso, que la vicepresidenta de Colombia se fue donde el fiscal y la vicefiscal general y nos dijo que la Policía y la UNP no le garantiza la seguridad”, explicó el fiscal tras advertir que tuvo que recordarle a la vicepresidenta cuál era su cargo.

“Hay que recordarles a los colombianos que cuando uno gana las elecciones le toca asumir el cargo con las responsabilidades. Entonces le toca a uno leerse exactamente qué es lo que uno tiene que hacer; es como cuando uno es fiscal, a mí me tocó leer las funciones y hacerlas, con las responsabilidades que implica”, señaló Barbosa.

La respuesta de la ‘vice’

Como era de esperarse, las palabras del fiscal no cayeron nada bien en la vicepresidenta, quien no tardó en salir a responderle.

Francia Márquez, vicepresidente de la República - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Márquez aseguró que la única conversación que ha tenido con Barbosa fue el 20 de enero 2023, cuando se reunieron para hablar sobre el frustrado atentado contra la vicepresidenta.

“Me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca”, apuntó Márquez

En tal encuentro, según la vicepresidenta, le manifestó también haber recibido un oficio en octubre 2022 del subcomandante de la Policía del Cauca, en el cual le recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado.

Y le lanzó un duro sablazo: “desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones”.