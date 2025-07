“Yo también he tenido problemas con las drogas, yo soy una persona rehabilitada”, así comenzó su discurso el ministro del Interior, Armando Benedetti, en Sincelejo, en medio de un evento para convocar a los jóvenes para que participen de las elecciones de Consejos de Juventud que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre.

El jefe de la cartera política contó que lleva 10 meses sobrio y que su estrategia es pensar que la abstinencia es “solo por hoy”. “Ese es el día que tenemos que luchar porque el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad”, agregó Benedetti.

Pero, además, dijo que se trata de un problema de salud pública que no es respondido correctamente. “La sociedad no lo entiende así, el Estado no lo entiende así, y por eso si alguien alza la mano para pedir ayuda no se la dan, al contrario, te estigmatizan”, reclamó Benedetti.

El ministro del Interior invitó a los jóvenes a participar en política. | Foto: Ministerio del Interior

El ministro del Interior dijo que se trata de un tema de amor y no de voluntad y disciplina. Mencionó que estas sustancias pueden parecer buenas al principio pero que siempre resultan mal y traen problemas para la familia, la universidad, el trabajo y la sociedad.

El ministro del Interior invitó a los jóvenes a participar de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud diciendo que se trata de un acto político en el que los jóvenes aterrizan llenos de ideas.

“Se vuelve un acto político en el cual espero que ustedes puedan ser parte de las decisiones y no que vengan de espectadores de los errores nuestros”, afirmó Benedetti.

El ministro recordó que él es del Caribe y que empezó en la política desde joven, cuando sentía el “fuego” en el pecho cuando se indignaba porque las cosas no salían bien.

“Gobiernan a nuestras espaldas, los problemas no llegan a Bogotá, y no me quedé quieto ni callado, lo único que hice fue meterme en la política, porque si usted no se mete en la política, la política se mete con usted”, mencionó.

Benedetti recalcó que cualquier acto como pagar los servicios, un peaje, todo tiene que ver con política. “Hasta la forma como se casa, la religión, todo pasa por la política”, insistió.

Benedetti le pidió a los jóvenes participar en política. | Foto: Presidencia

“Llevo años tratando de cambiar las cosas y tengo que admitir que he fracasado. Y me he rendido muchas veces, varias veces, y por eso lo importante de que hoy, a pesar de que todo está en contra de ustedes, por ser joven, no se vayan a rendir”, aseguró Benedetti.

El ministro del Interior citó a Petro diciendo que el mandatario ha insistido en que la juventud es la “transformación” y que no son un relevo sino un punto de inflexión.