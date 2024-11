Tony Márquez, director de la agencia de modelos Grupo 4, señala que su sector está muy golpeado y será uno de los últimos en reactivarse, pues si bien se hacen desfiles virtuales, no tienen el mismo impacto que los presenciales. “ Hemos descubierto otras formas de trabajar, dándole prioridad a lo digital, eventos, fiestas y charlas virtuales han funcionado, pero el problema grave es que más de 70% de diseñadores no estaban preparados para el e-commerce”, dice este empresario y agrega que la inexperiencia ha afectado principalmente a los pequeños, pues las grandes marcas de moda ya tenían montado su canal digital.

Otro tema que le preocupa es que los consumidores no están gastando en moda. Al permanecer todo el tiempo en su casa y no tener eventos sociales, no hay motivaciones para comprar ropa. Lo poco que se está vendiendo son producciones que estaban en inventario y no se han lanzado colecciones nuevas. Por esa razón, muchas marcas para promocionarse están usando fotos que tenían desde hace 3 meses.

“A esta situación se suma una particularidad del sector y es que la mayor parte de los eventos de moda del país, se realizan en el segundo semestre y la actual es la época en la que los diseñadores están preparando sus colecciones, pero ahora no tienen ninguna certeza”, aclara.

El primer gran evento del sector en la segunda parte del año es Colombiamoda, que se realizará de forma virtual del julio 27 al 2 de agosto. Luego vendrá Ixel Moda en Cartagena, después Ibagué Negocio y Moda, la feria del cuero y el Cali Exposhow, que ya anunció que no va este año.

El Bogotá Fashion Week 2020, que estaba programado del 5 al 7 de mayo, está esperando nueva fecha.

Para cada desfile que se realiza en dichos eventos, trabajan entre 120 y 180 personas, que ya no tienen garantizado su sustento al migrar a lo virtual, pues las colecciones son más pequeñas, de unas 20 prendas y se pueden mostrar con 5 modelos, solo un maquillador y el montaje es muy sencillo.

Márquez señala que en el país hay unas 20 agencias grandes de modelos. Tan solo la suya emplea a 180 modelos, tiene 11 personas de planta y a ellos se suma personal de montaje, luz y sonido. Con los de nómina han podido seguir trabajando con los eventos virtuales, pero con el resto no, dado que no se requieren tantas personas.

Señala que el caso de las modelos, con quienes trabajan con contratos de representación, la situación está complicada. Pasaron de devengar entre $2 millones y $2,5 millones al mes, a nada, pues no hay eventos y tampoco consiguen créditos bancarios, como el resto de personas del sector, ya que no se sabe cuándo podrán volver a trabajar.