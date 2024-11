Moreno atribuye este fenómeno a varias razones, la primera es que los pequeños accionistas de Ecopetrol se encuentran cómodos con la acción y no la vendieron el año pasado cuando estuvo por encima de $3.000, además estaban pendientes del pago de dividendos, el cual se realizó en la tercera semana de abril.

El experto en temas bursátiles, Andrés Moreno, explica que esto no se veía desde la emisión de 2011 y, de hecho, desde ese año lo único que se ha dado es una desbandada de accionistas. Hace 9 años, la mayor petrolera del país tenía 521.740 accionistas, cifra que cayó a 260.862 en diciembre de 2019, pero al cierre de marzo de 2020 ya eran 267.025.

Además, los operadores que asesoran a los pequeños inversionistas de la petrolera, que son básicamente de tres comisionistas: Global Securities, Valores Bancolombia y Credicorp, al entrar en cuarentena no les pudieron recomendar vender.

Al sentirse cómodos redujeron las acciones para la venta, con todo y que es altamente probable que el año entrante no se paguen dividendos.

La pregunta que queda es qué pasará en el segundo trimestre, pues el desplome del petróleo fue en abril y si alguno de los accionistas se queda sin trabajo y necesita plata es probable que venda. “No obstante, los operadores con los que he hablado me cuentan que no han visto mucha presión vendedora”, precisa el experto.