Suena extraño, pero la institución es uno de los cientos de inversionistas de una compañía llamada Hipgnosis, que durante los últimos tres años ha estado adquiriendo uno a uno los derechos de miles de canciones exitosas.

Hasta ahora, ha gastado más de US$1.000 millones en música de Mark Ronson, Chic, Barry Manilow y Blondie. Su última adquisición es el catálogo de canciones de LA Reid, lo que significa que tiene participación en temas como End Of The Road de Boyz II Men‘s, I‘m Your Baby Tonight de Whitney Houston y Don‘t Be Cruel de Bobby Brown.

Cuando esas canciones se reproducen en la radio o aparecen en una película o programa de televisión, Hipgnosis gana dinero. Y también sus inversores como son la Iglesia de Inglaterra y las gestoras de fondos Aviva, Investec y Axa.

‘Más valioso que el oro‘

Según el fundador de Hipgnosis, Merck Mercuriadis, la música que ha comprado es "más valiosa que el oro o el petróleo".

"Estas excelentes y exitosas canciones son muy predecibles y fiables en sus fuentes de ingresos", explica. "Si tomas una canción como Sweet Dreams de Eurythmics o Livin ‘On A Prayer de Bon Jovi, estás hablando de tres o cuatro décadas de ingresos seguros".

Dice que las canciones de éxito son una inversión estable porque sus ingresos no se ven afectados por los cambios en la economía. "Cuando la gente está contenta vive con una banda sonora de canciones", explica.

"Pero también en momentos menos buenos, como el tipo de desafíos que hemos experimentado durante los últimos seis meses debido a la pandemia, las canciones reconfortan y ayudan a escapar".

"Así que siempre se consume música y ésta siempre genera ingresos". De hecho, con los usuarios de Spotify aumentando en un promedio mensual del 22% entre marzo y julio, las ganancias por derechos de transmisión han aumentado durante la pandemia de covid-19. Como resultado, el precio de las acciones de Hipgnosis han aguantado las turbulencias vistas en otro tipo de negocios.

Una larga carrera

Mercuriadis, de Quebec, Canadá, empezó a trabajar en la industria de la música después de llamar a la oficina de Virgin Records en Toronto todos los días durante meses hasta que le dieron un empleo en el departamento de marketing. Allí trabajó con artistas como UB40, The Human League y XTC.

En 1986, se unió a Sanctuary Group, convirtiéndose finalmente en su CEO, donde dirigió las carreras de Elton John, Iron Maiden, Guns N ‘Roses, Destiny‘s Child y Beyoncé, además de trabajar en el relanzamiento de la carrera de Morrissey en 2004.

Kanye West lo llamó recientemente una "de las personas más poderosas y conocedoras de la industria de la música".

Despedido por decir la verdad

"He tenido la suerte de poder trabajar con todas las personas con las que siempre quise trabajar", dice Mercuriadis. Dice que la clave para manejar a cualquier artista de éxito es "luchar duro por ellos" y "decir la verdad", incluso cuando sea incómodo.

"Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que, si tienes una carrera tan larga como la de Elton, serás el artista más genial del mundo siete veces. De la misma manera, serás el artista menos genial otras siete veces".

"La vida real significa decir: ‘Aquí es donde estamos actualmente, aquí es donde queremos estar, y esto es lo que tenemos que hacer para llegar allí. Así que a subámonos las mangas, ensuciemos nuestras manos y no nos quedemos atascados".

Admite que en el pasado fue "despedido por decir la verdad", aunque no menciona nombres. "Pasa todo el tiempo. No todo el mundo quiere decir la verdad y aún hay menos personas dispuestas a escucharla".

La idea de Hipgnosis surgió en 2009, cuando se lanzó Spotify en Reino Unido. "Pude ver que el streaming iba a cambiar el panorama y que iba a hacer que la industria de la música volviera a tener mucho éxito", dice.

Señala que el punto de referencia tradicional que mide el éxito de la industria es el disco de platino, que en Estados Unidos representa un millón de ventas. Suena impresionante, dice, hasta que te das cuenta de que una película de éxito como Toy Story 4 vendió 43 millones de entradas.

"Lo que revelan esas cifras es que aunque a la gran mayoría de la población le encanta la música, muy pocos se llevan la mano al bolsillo y sacan un billete de diez y pagan".

El streaming cambió eso, dice, porque quienes antes consumían música de forma pasiva estaban dispuestos a pagar una suscripción mensual. Se estima que 88 millones de personas están suscritas a servicios de streaming en Estados Unidos, más de una cuarta parte de la población.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las discográficas, Hipgnosis no se centra en encontrar el "próximo superventas".

Un tercio de las canciones que posee tienen más de 10 años y el 59% tienen entre 3 y 10 años. Menos del 10% son versiones recientes. "Lo único que tienen todas mis canciones en común es que son culturalmente importantes", dice Mercuriadis.

‘Cada canción es una minimarca‘

La idea de invertir en las ganancias futuras de un artista no es nueva. En 1997, David Bowie se financió con unos activos, denominados "bonos Bowie", que otorgaban a los inversores una participación en los derechos de canciones como Life On Mars y Heroes.

El lado negativo era que se trataba esencialmente de un préstamo. Si Bowie no ganaba tanto dinero como se predijo, habría tenido que renunciar a los derechos de sus canciones.

Mercuriadis dice que sus acuerdos son "más sofisticados". Paga a los artistas con 15 años de los derechos por adelantado. Teniendo en cuenta la desgravación fiscal, muchos se van con "unos 25 años de dinero de una sola vez", dice.

A cambio, Hipgnosis posee las canciones a perpetuidad. Para los artistas, la atracción no es solo el dinero, sino que Hipgnosis actúa como una "empresa de gestión de canciones" en lugar de simplemente explotar un éxito para respaldar nueva música (que es como funcionan la mayoría de sellos y editores).

"Se trata de ver cada canción como una minimarca en sí misma", dijo Dave Stewart de Eurythmics después de vender su catálogo a la compañía el año pasado.

"La gente de todo el mundo que canta Sweet dreams are made of this puede que no sepa quién soy yo o quién es Eurythmics, pero se saben la canción. El enfoque [de Merck] es el de comprar estas canciones clásicas y mantenerlas vivas y construir pequeños mundos a su alrededor". "Eso está bien para mí porque cuando salgo y toco esas canciones, lo que quiero es que la gente las conozca. Él es muy proactivo".

Para una empresa que ha basado su estrategia en ganancias futuras, Mercuriadis debe ser consciente de las críticas que a las compañías de streaming por lo que pagan a los artistas.

¿Apoya las campañas actuales #BrokenRecord y #FixStreaming, que abogan por un pago más justo? "Sí, los servicios de streaming deben pagar más dinero a los compositores", dice.

Mejor pago

"Aunque creo que la campaña #BrokenRecord es imperfecta ya que ha enfocado sus esfuerzos contra estos servicios [cuando] los verdaderos villanos son las principales compañías discográficas que se están quedando con la mayor parte del dinero".

"La forma en que funciona el modelo económico es que Apple, Amazon y Spotify se quedan con el 30% del dinero y pagan el 70% a los titulares de los derechos.

Tal como está actualmente, de los 70 peniques por dólar que corresponden al autor, 58,5 van a parar a la discográfica. El artista obtiene, en el mejor de los casos, una sexta parte de eso, es decir, 11,5 peniques por la canción".

"Creemos que es hora de que las compañías discográficas den un paso al frente y reconozcan que existe un desequilibrio real entre lo que se paga por grabar la música y lo que se paga por la canción".

De hecho, la campaña ha sido igualmente crítica tanto por las compañías de streaming como por los sellos discográficos, pero Mercuriadis dice que la industria debería centrarse primero en aumentar la base global de suscriptores de los servicios de streaming de 450 millones a 2.000 millones de cara a finales de esta década.

"Porque si eso se hace realidad, las ganancias de los compositores serán muy significativas". Para entonces, espera que Hipgnosis tenga un catálogo de alrededor de 60.000 canciones.

En ese momento, la compañía saldrá del negocio de adquisiciones y se centrarán en colocar sus éxitos en videojuegos o programas de televisión, conseguir nuevos artistas y asegurarse de aparecen en listas de reproducción destacadas.

"Estas grandes canciones son la energía que hace girar al mundo", dice. ¿Hay un catálogo de canciones que le encantaría tener en sus manos? "Todo el mundo quiere a los Beatles", sonríe.

"Es el mejor conjunto de canciones jamás escrito". "No me gustaría vivir en este mundo si los Beatles no fueran parte de él".